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Колишній міністр оборони Польщі Блащак повертає Україні орден "За заслуги"

26 червня 2026, 16:44
Колишній міністр оборони Польщі Блащак повертає Україні орден
Маріуш Блащак. Фото: jaime48.wordpress.com
Блащак також зазначив, що повернення нагороди є "виразом незгоди з позицією чинної української влади".

Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про повернення Україні ордена "За заслуги" І ступеня, яким його нагородили у 2022 році.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

"Я повертаю орден "За заслуги", яким мене нагородила українська влада", – написав політик у соцмережах. За його словами, це рішення є "жестом солідарності з усіма родинами, які вже десятиліттями чекають на можливість гідно вшанувати своїх близьких, а сьогодні все ще стикаються з перешкодами" – ймовірно, йдеться про події Волинської трагедії.

Блащак також зазначив, що повернення нагороди є "виразом незгоди з позицією чинної української влади" та наголосив, що таким чином висловлює підтримку президенту Польщі Каролю Навроцькому.

Нагадаємо, днем раніше аналогічне рішення ухвалив колишній прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, відмовившись від українського ордена Ярослава Мудрого. Качинський пояснив, що так висловлює ставлення не до українців, а до "українських еліт", і також підтримує позицію Навроцького.

ПольщаБлащакВолодимир ЗеленськийКароль Навроцький

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