ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканська технологічна компанія Adobe досягла угоди придбати дизайнерську компанію Figma за 20 млрд дол із прагненням розширити свої пропозиції творчих інструментів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Компанія Adobe погодилася купити Figma приблизно за 20 мільярдів доларів
Figma очікує збільшити чистий щорічний дохід на 200 млн дол цьогоріч, перетнувши позначку у 400 млн дол у 2022 році
Фото: MSPoweruser
Про це спершу повідомило агентство Bloomberg з посиланням на співрозмовників, згодом Adobe опублікувала офіційну заяву.
Компанія Figma, що базується в Сан-Франциско, заснована Діланом Філдом і Еваном Уоллесом у 2012 році. Вона дозволяє розробникам програмного забезпечення та дизайнерам віддалено співпрацювати та розробляти різноманітні продукти: від слайдів для презентацій до інтерфейсів користувача в мобільних додатках.
У червні торік компанія, на той момент із ринковою капіталізацією у 10 млрд дол, залучила 200 млн дол завдяки інвестиціям Andreessen Horowitz і Sequoia Capital.
Adobe, акції якої цього року впали на понад 8%, прагне залучити мільйони нових клієнтів завдяки Figma, яка пережила бум під час пандемії, оскільки поширеною стала віддалена робота. Клієнтами компанії є Twitter, Google і Netflix.
Figma очікує збільшити чистий щорічний дохід на 200 млн дол цьогоріч, перетнувши позначку у 400 млн дол у 2022 році.
Акції Adobe впали на 13% після відкриття ринку в Нью-Йорку, що стало найбільшим падінням за понад два роки. Аналітики припускають, що причиною може бути "дуже висока" вартість угоди.акці
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15 09 2022 17:58 МЕДІА
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