БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКомпанія Adobe з 1 січня 2021 року припинила підтримку мультипрогравача для браузерів Flash Player.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Компанія Adobe закрила Flash Player
Flash Player колись був однією з найпопулярніших платформ для потокової передачі відео та ігор в Інтернеті
Фото: MSPoweruser
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Тепер програму неможливо скачати офіційно, вона більше не буде оновлюватися.
Причиною цього є погана безпека платформи і те, що Flash Player не зміг пристосуватися до роботи на смартфонах.
Продукт є досить ресурсомістким, через що розробники на сьогодні віддають перевагу HTML5.
Випущений в 1996 році, Flash Player колись був однією з найпопулярніших платформ для потокової передачі відео та ігор в Інтернеті.
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01 01 2021 14:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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