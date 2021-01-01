Компанія Adobe закрила Flash Player

Flash Player колись був однією з найпопулярніших платформ для потокової передачі відео та ігор в Інтернеті

Компанія Adobe з 1 січня 2021 року припинила підтримку мультипрогравача для браузерів Flash Player.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Тепер програму неможливо скачати офіційно, вона більше не буде оновлюватися.

Причиною цього є погана безпека платформи і те, що Flash Player не зміг пристосуватися до роботи на смартфонах.

Продукт є досить ресурсомістким, через що розробники на сьогодні віддають перевагу HTML5.

Випущений в 1996 році, Flash Player колись був однією з найпопулярніших платформ для потокової передачі відео та ігор в Інтернеті.

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