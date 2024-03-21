росія могла купувати в американських компаній супутникові знімки для завдання ударів по Україні – ГУР

Супутниковий знімок того, що залишилося від Соледару, Maxar Technologies

Головне управління розвідки Міністерства оборони України має інформацію, що росія могла купувати в американських компаній супутникові знімки об'єктів в Україні для завдання по них ударів.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Так, є конкретна інформація. Поки що ми не будемо її оприлюднювати. Звісно, ворог не полишає спроб у різний спосіб компенсувати брак інформації, яку може отримувати через, зокрема, космічну розвідку та інші сучасні засоби, що дають змогу отримувати більше інформації", - сказав Юсов.

Він додав, що агентурні мережі ворога і підставні фірми працюють, і вони намагаються купувати часто інформацію подвійного призначення нібито в невійськових цілях.

"У ворога для цього задіяні великі ресурси. Це потребує серйозного реагування і з боку України, і партнерів. Така робота ведеться", - вважають в ГУР.

Видання The Atlantic повідомляло, що для завдання ракетних ударів по Україні росія, імовірно, використовує супутникові знімки американських компаній.