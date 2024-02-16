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Конгрес пішов на канікули: допомогу Україні розглянуть в березні

16 лютого 2024, 07:17
Конгрес пішов на канікули: допомогу Україні розглянуть в березні
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Американська Палата представників після обговорень законопроекту про фінансову допомогу Україні в $60 млрд вирішила піти на перерву до 28 лютого.

Конгресмени документ так і не ухвалили, передає Голос Америки.

До розгляду допомоги Україні Палата представників повернеться  аж наприкінці лютого.

Перед оголошенням перерви, конгресмени обговорювали, чи голосувати за документ у вигляді, погодженому Сенатом, або вносити до нього поправки.

Президент США Джо Байден розкритикував рішення законодавців піти на перерву. Він написав, що відмова проголосувати за законопроект про допомогк Україні, яка продовжує протистояти військовій агресії з боку росії, не буде забута. 

"Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута", - заявив Байден.

 

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