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ПОЛІТИКА

До України прибула делегація з Конгресу США

09 лютого 2024, 16:43
До України прибула делегація з Конгресу США
Джерело: twitter.com/USAmbKyiv/
9 лютого до України прибула делегація з Конгресу США (з Палати представників), в якому розглядається питання продовження підтримки нашої країни у війні з росією.

До Києва сьогодні, 9 лютого, приїхала делегація американських конгресменів. До її складу увійшли як демократи, і республіканці.

Про це повідомляє посолка США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.

"Приємно вітати у Києві двопартійну делегацію Конгресу", - написала посол.

За її словами, делегацію очолив голова комітету розвідки Конгресу, член Палати представників-республіканець Майк Тернер. До її складу увійшли: член Палати представників-республіканець Френч Хілл, член Палати представників-демократ Ебігейл Спанбергер та член Палати представників-республіканець Зак Нанн.

Нагадаємо, що у Сенаті США наразі тривають переговори щодо продовження військової допомоги Україні та голосування за відповідний законопроєкт. 8 лютого законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, набрав необхідну кількість голосів під час процедурного голосування, що підвищило шанси України на отримання фінансової підтримки на суму $60 мільярдів. Сенатори називають це "планом Б" для України після того, як республіканці відмовилися від угоди про прикордонну безпеку, до якої раніше було прив’язане виділення допомоги Україні.

візит в Українуделегація США

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