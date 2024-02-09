9 лютого до України прибула делегація з Конгресу США (з Палати представників), в якому розглядається питання продовження підтримки нашої країни у війні з росією.

До Києва сьогодні, 9 лютого, приїхала делегація американських конгресменів. До її складу увійшли як демократи, і республіканці.

Про це повідомляє посолка США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.

"Приємно вітати у Києві двопартійну делегацію Конгресу", - написала посол.

За її словами, делегацію очолив голова комітету розвідки Конгресу, член Палати представників-республіканець Майк Тернер. До її складу увійшли: член Палати представників-республіканець Френч Хілл, член Палати представників-демократ Ебігейл Спанбергер та член Палати представників-республіканець Зак Нанн.

Нагадаємо, що у Сенаті США наразі тривають переговори щодо продовження військової допомоги Україні та голосування за відповідний законопроєкт. 8 лютого законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, набрав необхідну кількість голосів під час процедурного голосування, що підвищило шанси України на отримання фінансової підтримки на суму $60 мільярдів. Сенатори називають це "планом Б" для України після того, як республіканці відмовилися від угоди про прикордонну безпеку, до якої раніше було прив’язане виділення допомоги Україні.