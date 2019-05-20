Консультації президента з лідерами фракцій щодо розпуску Ради будуть 21 травня Консультації президента Володимира Зеленського з головою Верховної Ради та лідерами фракцій про розпуск парламенту відбудуться 21 травня

Згідно зі статтею 90 Конституції України, рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради приймається президентом України після консультацій зі спікером, його заступниками та головами депутатських фракцій.

Фото:РБК-Україна

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