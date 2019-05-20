ПОЛІТИКА НОВИНИЗгідно зі статтею 90 Конституції України, рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради приймається президентом України після консультацій зі спікером, його заступниками та головами депутатських фракцій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Консультації президента з лідерами фракцій щодо розпуску Ради будуть 21 травня
Консультації президента Володимира Зеленського з головою Верховної Ради та лідерами фракцій про розпуск парламенту відбудуться 21 травня
Фото:РБК-Україна
Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко опублікував на своїй Facebook-сторінці запрошення від Зеленського на зустріч, яка призначена на 10:00 на вулиці Банковій.
Нагадаємо, що під час інавгурації шостий президент України Володимир Зеленський оголосив, що розпускає Верховну Раду.
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20 05 2019 14:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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