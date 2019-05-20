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Консультації президента з лідерами фракцій щодо розпуску Ради будуть 21 травня

Консультації президента Володимира Зеленського з головою Верховної Ради та лідерами фракцій про розпуск парламенту відбудуться 21 травня
Згідно зі статтею 90 Конституції України, рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради приймається президентом України після консультацій зі спікером, його заступниками та головами депутатських фракцій.
Консультації президента з лідерами фракцій щодо розпуску Ради будуть 21 травня Фото:РБК-Україна

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко опублікував на своїй Facebook-сторінці запрошення від Зеленського на зустріч, яка призначена на 10:00 на вулиці Банковій.

Нагадаємо, що під час інавгурації шостий президент України Володимир Зеленський оголосив, що розпускає Верховну Раду.

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20 05 2019 14:11
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