Копію Томосу відвезуть полярникам в Антарктиду

"Каплиця святого рівноапостольного князя Володимира на станції була зведена у 2011 році, в часи президентства Віктора Януковича"

Учасникам української експедиції в Антарктиді передадуть копію Томосу, яка буде зберігатися на полярній станції "Академік Вернадський".

"Каплиця святого рівноапостольного князя Володимира на станції була зведена у 2011 році, в часи президентства Віктора Януковича. За вказівкою "згори" зводити каплицю було доручено УПЦ Московського патріархату. З огляду на те, що учасники антарктичних експедицій, які є віруючими, духовно прихильні до ідеї єдиної помісної Української церкви, було вирішено просити владику ПЦУ Епіфанія про переведення каплички в лоно Православної церкви України", - зазначають у прес-центрі Національного Антарктичного наукового центру, повідомля "Українська правда".

Голосування за рішення про перехід до ПЦУ відбудеться під час ротації української антарктичної експедиції, коли на станції "Академік Вернадський" будуть присутні учасники 23 та 24 експедиції, а також сезонний загін науковців.

Учасники 24-ї експедиції вирушать на станцію "Академік Вернадський" 26 березня.

Нагадаємо, що 6 січня Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.