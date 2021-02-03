Корбан став співвласником мережі магазинів "Цитрус"

Бізнесмен і політик Геннадій Корбан став власником 50% акцій компанії "ЗТ-ІНВЕСТ", якій належать торгові марки і логотипи мережі магазинів техніки та електроніки "Цитрус".

Про це свідчить інформація в системі Youcontrol, пише "Економічна правда".

Частка Корбана в статутному капіталі компанії становить 801,5 тис грн.

Раніше володарем пакету акцій, які викупив Корбан, був співзасновник мережі Дмитро Зінченко. Решта 50% належать Григорію Топалу.

Раніше між співвласниками стався конфлікт. У 2020 році Зінченко заявив про спробу рейдерського захоплення компанії, звинувативши в цьому Топала.

Нагадуємо:

Корбан очолював політичну партію УКРОП (Українське об'єднання патріотів).

Після призначення олігарха Ігоря Коломойського головою Дніпропетровської облдержадміністрації у 2014 році Корбан був його заступником.

З ім'ям Корбана пов'язано скандальне будівництво житлового комплексу в Протасовому Яру в Києві.

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