Корбан став співвласником мережі магазинів "Цитрус"
Про це свідчить інформація в системі Youcontrol, пише "Економічна правда".
Частка Корбана в статутному капіталі компанії становить 801,5 тис грн.
Раніше володарем пакету акцій, які викупив Корбан, був співзасновник мережі Дмитро Зінченко. Решта 50% належать Григорію Топалу.
Раніше між співвласниками стався конфлікт. У 2020 році Зінченко заявив про спробу рейдерського захоплення компанії, звинувативши в цьому Топала.
Нагадуємо:
Корбан очолював політичну партію УКРОП (Українське об'єднання патріотів).
Після призначення олігарха Ігоря Коломойського головою Дніпропетровської облдержадміністрації у 2014 році Корбан був його заступником.
З ім'ям Корбана пов'язано скандальне будівництво житлового комплексу в Протасовому Яру в Києві.
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