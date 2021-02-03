Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Корбан став співвласником мережі магазинів "Цитрус"

Частка Корбана в статутному капіталі компанії - 801,5 тис грн
Бізнесмен і політик Геннадій Корбан став власником 50% акцій компанії "ЗТ-ІНВЕСТ", якій належать торгові марки і логотипи мережі магазинів техніки та електроніки "Цитрус".
Корбан став співвласником мережі магазинів "Цитрус" Геннадій Корбан. Фото: УНІАН

Про це свідчить інформація в системі Youcontrol, пише "Економічна правда".

Частка Корбана в статутному капіталі компанії становить 801,5 тис грн.

Раніше володарем пакету акцій, які викупив Корбан, був співзасновник мережі Дмитро Зінченко. Решта 50% належать Григорію Топалу.

Раніше між співвласниками стався конфлікт. У 2020 році Зінченко заявив про спробу рейдерського захоплення компанії, звинувативши в цьому Топала.

Нагадуємо:

Корбан очолював політичну партію УКРОП (Українське об'єднання патріотів).

Після призначення олігарха Ігоря Коломойського головою Дніпропетровської облдержадміністрації у 2014 році Корбан був його заступником.

З ім'ям Корбана пов'язано скандальне будівництво житлового комплексу в Протасовому Яру в Києві.

Читайте також: ГПУ прогнозує нові кримінальні справи проти Корбана

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 03 2021 13:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.