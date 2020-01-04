СПОРТ НОВИНИКоронавірус добрався до Європи, США та, на жаль, України. На карті світу все менше країни, де б не було зафіксованого бодай один випадок зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Через коронавірус COVID-19 переносяться та скасовуються ряд спортивних заходів
GETTY IMAGES
Про скасовані та перенесенні спортивні події у зв'язку з коронавірусом розповідає 24 КАНАЛ.
Україна
- 12 березня достроково завершили всі баскетбольні змагання в Україні під егідою ФБУ;
- матчі УПЛ, Кубка України, чемпіонатів U-21 і U-19, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд і Екстра-ліги, Кубка України з футзалу перенесено;
- Федерація хокею України прийняла рішення призупинити проведення чемпіонатів України серед жінок, юніорів та юнаків, а також регіональних змагань з хокею;
- юнацький чемпіонат України з біатлону скасовано;
- два матчі жіночої збірної України з гандболу проти Фарерських островів у відборі до Євро-2020 перенесено. Виїзний матч буде перенесений на 3-4 червня, а домашня гра – на 6-7 червня;
- чемпіонат України з волейболу серед команд Суперліги тимчасово призупинили;
- матчі чвертьфіналу Кубка України серед жінок перенесено на невизначений термін;
- чемпіонат України з біатлону в Буковелі скасовано;
- чемпіонат Європи з художньої гіманстики у Києві перенесено;
- перенесено Кубок України серед чоловіків та жінок зі спортивного та бойового самбо.
- Чемпіонат Європи з бадмінтону в Києві перенесено через коронавірус.
Китай
- Гран-прі Формули-1 перенесено на невизначений термін. Етап мав відбутися 19 квітня;
- чемпіонат світу з сучасного п'ятиборства перенесений у Мексику;
- перенесено старт чемпіонату Китаю з футболу;
- чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні перенесений на наступний рік;
- скасовано Європейський тур з гольфу;
- скасований чемпіонат світу з гірськолижного спорту;
- скасований матч Кубка Девіса з Румунією;
- скасований відбірковий турнір UFC;
- скасований вечір боксу, в рамках якого чемпіон WBC і WBO Хосе Карлос Рамірес мав захищати титул проти українця Віктора Постола;
- WTA скасувала 125-тисячник в китайському Куньміні, який повинен був пройти з 27 квітня до 3 травня.
Італія
- фінал Кубка Італії з футболу перенесено з 13 на 20 травня;
- перенесено фінал тенісного турніру в Бергамо між українцем Іллею Марченком та Енцо Коко;
- скасована перша класична італійська велогонка сезону Страде Бьянке;
- перенесено матчі півфіналу Кубка Італії з футболу;
- фінал Кубка світу з гірських лиж відмінили;
- перенесено гран-прі з художньої гімнастики;
- ФК "Інтер" зняв молодіжну команду з Юнацької ліги УЄФА;
- всі спортивні заходи в Італії припинені;
- матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ювентус" – "Ліон" перенесено;
Німеччина
- Матч 1/8 фіналу Ліги Європи "Вольфсбург" – "Шахтар" відбувся без глядачів;
- товариський матч Німеччина – Італія скасовано;
- матч 1/8 фіналу "Баварія" – "Челсі" не відбувся;
- чемпіонат Німеччини з футболу припинений до кінця квітня;
- бій українського боксера Віктора Вихриста у Берліні 21 березня скасований;
- бій українського боксера Владислава Сіренка проти ексчемпіона WBC International Silver Джонні Мюллера в Карлсруе перенесено.
Англія
- перенесено матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Реал";
- матчі чемпіонату Англії з футболу призупинено до 30 квітня;
- чемпіонат світу в Шеффілді зі снукеру перенесений на літо через коронавірус;
- результати футбольних ліг Англії, починаючи з 4-го дивізіону, анульовані, а ліги зупинені;
- на невизначений термін перенесено бій Олександр Усик – Дерек Чісора, який мав відбутися 23 травня;
- перенесно поєдинки Ділліан Уайт – Олександр Повєткін та Джордж Камбосос – Лі Селбі.
США
- Скасовано престижний тенісний турнір серії ATP Masters 1000 і WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі;
- НБА призупинила всі матчі на невизначений термін;
- чемпіонат США з футболу (МЛС) зупинено;
- зупинено проведення матчів Національної хокейної ліги (НХЛ);
- промоутерська компанія Top Rank провела вечори боксу 14 і 17 березня без глядачів.
- турнір Bellator 241 пройде без глядачів;
- гонки NASCAR в Атланті і Маямі пройдуть за закритими дверима;
- перша гонка нового сезону "Індікар" в Сент-Пітерсберг пройде без глядачів, а етап в Лонг-Біч був відкладений на невизначений термін;
- бій Хабіб Нурмагомедов – Тоні Фергюсон офіційно перенесено;
- на невизначений термін перенесено бій Віктор Постол – Хосе Карлос Рамірес за титули WBC і WBO.
Греція
- Олімпійський вогонь в цьому році запалили без глядачів;
- матч 1/8 фіналу Ліги Європи "Олімпіакос" – "Вулверхемптон" пройшов без глядачів;
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Чехія
- 7-й етап Кубка світу з біатлону відбувся без глядачів;
- останній етап Євротуру з хокею пройде без глядачів;
- чеські ігри пройдуть без глядачів.
Іспанія
- Перенесено на пів року тенісний турнір ATP у Мадриді. Змагання мали відбутися 23-29 березня;
- матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Барселона" – "Наполі" відбудеться при порожніх трибунах;
- 10 березня влада Іспанії ухвалила рішення провести всі матчі двох турів Прімери та Сегунди без уболівальників;
- всі спортивні події в Іспанії до 5 березня відбуватимуться без глядачів;
- товариський матч Іспанія – Німеччина відбудеться без глядачів;
- з 23 березня всі професійні футбольні матчі призупинено безстроково.
Румунія
- Юніорський чемпіонат світу з важкої атлетики в Бухаресті скасований;
- футбольні матчі будуть проходити без глядачів.
Японія
- матч Кубка Девіса Японія – Еквадор відбудеться без глядачів;
- скасовано фінал Азійської хокейної ліги;
- скасовано 7 матчів Кубка Японії з футболу;
- скасовано матч кваліфікації Кубка Азії по баскетболу з Китаєм;
- перший етап нового сезону "Супер-Формули" відкладено. Гонка японської серії в Сузуці повинна була відбутися 5 квітня;
- 72 матчі чемпіонату по бейсболу пройдуть без глядачів;
- Олімпійські ігри в Токіо у 2020 перенесені на 2021 рік. Також перенесено Паралімпійські ігри.
Ірландія
- Скасований матч Кубка шести націй з регбі Ірландія – Італія.
Південна Корея
- Скасований чемпіонат світу по шорт-треку;
- скасований турнір M-1 Global зі змішаних єдиноборств;
- турніри ATP Challenger перенесли на серпень.
Швейцарія
- До 15 березня скасовані всі матчі чемпіонату країни по футболу;
- матчі Швейцарської національної ліги з хокею пройдуть без глядачів;
- скасовано чемпіонат світу з хокею 2020;
Франція
- Перенесено матч чемпіонату Франції "Страсбург" – ПСЖ;
- перенесено гран-прі з художньої гімнастики;
- поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – "Боруссія" Д відбувся без глядачів;
- матч Кубка шести націй з регбі між Францією та Ірландією скасовано;
- товариський поєдинок Франція – Україна 27 березня не відбудеться;
- усі дивізіони чемпіонату Франції з футболу призупинені на невизначений термін;
- останній етап багатоденки з велогонок "Париж – Ніцца" скасований;
- тенісний турнір Ролан Гаррос перенесено на вересень;
Австрія
- Матч 1/8 фіналу Ліги Європи ЛАСК – "Манчестер Юнайтед" відбувся без глядачів;
- скасовано Віденський міський марафон (Vienna City Marathon), який мав відбутись 19 квітня;
- на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону скасували естафети та гонки переслідування;
Австралія
- Команда Формули-1 McLaren офіційно знялася з гран-прі Австралії, оскільки у працівника виявили коронавірус;
- старт сезону Формули-1 в Австралії скасовано;
Словаччина
- 10 березня чемпіонат Словаччини з хокею призупинений на невизначений термін.
Норвегія
- Етап Кубка світу з біатлону в Холменколлені з 20-го до 22 березня скасовано.
Нідерланди
- Чемпіонат Нідерландів з футболу призупинено до 31 березня;
- товариський матч Нідерланди – Іспанія, який мав відбутися 29 березня, скасовано;
Малайзія
- Скасований Європейський тур з гольфу.
Бахрейн
- Гран-прі автоперегонів класу Формула-1 перенесено;
Канада
- жіночий чемпіонат світу з хокею 2020 скасований;
- етап Кубка світу з лижних гонок в Кенморі скасований;
ОАЕ
- Скасований велотур ОАЕ-2020. У двох людей з італійської команди виявили коронавірус.
Катар
- Перший етап MotoGP сезону-2020 у Катарі скасований.
Іран
- Іранська футболістка Ільхам Шейхи померла після 10-денної боротьби із коронавірусом.
Таїланд
- Гран-прі Таїланду MotoGP перенесений на невизначений термін. Мотогонка мала відбутися 22 березня.
Перу
- Кубок націй з матч-покеру перенесли з Перу в Європу. Де саме відбудеться турнірі – наразі не повідомляється.
Сенегал
- Початок першого в історії сезону Африканської баскетбольної ліги перенесено через побоювання, пов'язаних з поширенням коронавірусу.
Індія
- Олімпійський кваліфікаційний турнір з баскетболу 3x3, який повинен був пройти 18-22 березня в Індії, відкладений;
Росія
- Етап Кубка світу зі стрибків з трампліну серед жінок в Нижньому Тагілі пройде без глядачів;
- чемпіонат Росії з футболу призупинено до 10 квітня;
Грузія
- Чемпіонат країни з футболу призупинений у всіх лігах до 1 квітня.
Португалія
- Кубок Європи-2020 по метанню (штовхання ядра, метання диска, метання молота, метання списа) перенесений;
- чемпіонат Португалії з футболу зупинено;
Фінляндія
- 8-й етап Кубка світу з біатлону відбудеться без глядачів;
- змішані естафети на етапі Кубка світу з біатлону в Контіолахті скасовані;
Туреччина
- Матчі Турецької ліги з баскетболу проводитимуться без глядачів до кінця квітня;
- чемпіонат Туреччини з футболу призупинено;
Латвія
- Фінал Весвітньої боксерської серії WBSS Бріедіс – Дортікос не відбудуться;
- бій українського боксера Дмитра Безуса скасований через коронавірус.
Казахстан
- Матчі чемпіонату Казахстану з футболу будуть проходити без глядачів;
Литва
- Скасовано чемпіонат Литви з баскетболу.
В'єтнам
- Перенесено гран-прі Формули-1;
Швеція
- Асоціація хокею Швеції прийняла рішення достроково закінчити сезон через загрозу поширення коронавірусу.
Білорусь
- Чемпіонат з баскетболу призупинили через коронавірус.
Мексика
- Чемпіонат з футболу призупинений через пандемію коронавірусу.
Монако
- Гран-прі Монако Формули-1 скасовано і вперше не відбудеться за 64 роки;
Угорщина
- Чемпіонат Європи з водних видів спорту перенесений імовірно на серпень;
Інше
- всі тенісні турніри скасовані до червня, рейтинги тенісистів "заморожені";
- призупинено розіграш Ліги чемпіонів та Ліги Європи з футболу;
- стартові етапи "Діамантової ліги" сезону-2020 відкладені. Перший етап повинен був пройти у Досі 17 квітня, потім було заплановано два етапи в Китаї – 9 і 16 травня;
- УЄФА переніс чемпіонат Європи з футболу на 2021. Євро відбудеться з 11 червня до 11 липня;
- перенесено Копа Америка, який влітку мав відбутися у Колумбії та Аргентині;
- перенесено 8 гран-прі Формули-1 в Австралії, Бахрейні, Китаї, В'єтнамі, Нідерландах, Іспанії, Монако, Азербайджані;
- УЄФА переніс фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
Нагадаємо, що станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.
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