Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн Через коронавірус COVID-19 переносяться та скасовуються ряд спортивних заходів

Коронавірус добрався до Європи, США та, на жаль, України. На карті світу все менше країни, де б не було зафіксованого бодай один випадок зараження коронавірусом.

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Про скасовані та перенесенні спортивні події у зв'язку з коронавірусом розповідає 24 КАНАЛ. Україна 12 березня достроково завершили всі баскетбольні змагання в Україні під егідою ФБУ;

всі баскетбольні змагання в Україні під егідою ФБУ; матчі УПЛ , Кубка України, чемпіонатів U-21 і U-19, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд і Екстра-ліги, Кубка України з футзалу перенесено;

, Кубка України, чемпіонатів U-21 і U-19, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд і Екстра-ліги, Кубка України з футзалу перенесено; Федерація хокею України прийняла рішення призупинити проведення чемпіонатів України серед жінок, юніорів та юнаків, а також регіональних змагань з хокею;

прийняла рішення призупинити проведення чемпіонатів України серед жінок, юніорів та юнаків, а також регіональних змагань з хокею; юнацький чемпіонат України з біатлону скасовано;

два матчі жіночої збірної України з гандболу проти Фарерських островів у відборі до Євро-2020 перенесено. Виїзний матч буде перенесений на 3-4 червня, а домашня гра – на 6-7 червня;

чемпіонат України з волейболу серед команд Суперліги тимчасово призупинили;

серед команд Суперліги тимчасово призупинили; матчі чвертьфіналу Кубка України серед жінок перенесено на невизначений термін;

чемпіонат України з біатлону в Буковелі скасовано;

чемпіонат Європи з художньої гіманстики у Києві перенесено;

з художньої гіманстики у Києві перенесено; перенесено Кубок України серед чоловіків та жінок зі спортивного та бойового самбо.

Чемпіонат Європи з бадмінтону в Києві перенесено через коронавірус. Китай Гран-прі Формули-1 перенесено на невизначений термін. Етап мав відбутися 19 квітня;

перенесено на невизначений термін. Етап мав відбутися 19 квітня; чемпіонат світу з сучасного п'ятиборства перенесений у Мексику;

перенесено старт чемпіонату Китаю з футболу;

чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні перенесений на наступний рік;

скасовано Європейський тур з гольфу;

скасований чемпіонат світу з гірськолижного спорту;

скасований матч Кубка Девіса з Румунією;

скасований відбірковий турнір UFC;

скасований вечір боксу, в рамках якого чемпіон WBC і WBO Хосе Карлос Рамірес мав захищати титул проти українця Віктора Постола ;

; WTA скасувала 125-тисячник в китайському Куньміні, який повинен був пройти з 27 квітня до 3 травня. Італія фінал Кубка Італії з футболу перенесено з 13 на 20 травня;

перенесено фінал тенісного турніру в Бергамо між українцем Іллею Марченком та Енцо Коко;

скасована перша класична італійська велогонка сезону Страде Бьянке;

перенесено матчі півфіналу Кубка Італії з футболу;

фінал Кубка світу з гірських лиж відмінили;

перенесено гран-прі з художньої гімнастики;

ФК "Інтер" зняв молодіжну команду з Юнацької ліги УЄФА;

всі спортивні заходи в Італії припинені ;

; матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ювентус" – "Ліон" перенесено; Німеччина Матч 1/8 фіналу Ліги Європи "Вольфсбург" – "Шахтар" відбувся без глядачів ;

; товариський матч Німеччина – Італія скасовано;

матч 1/8 фіналу "Баварія" – "Челсі" не відбувся;

чемпіонат Німеччини з футболу припинений до кінця квітня ;

; бій українського боксера Віктора Вихриста у Берліні 21 березня скасований;

у Берліні 21 березня скасований; бій українського боксера Владислава Сіренка проти ексчемпіона WBC International Silver Джонні Мюллера в Карлсруе перенесено. Англія перенесено матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Реал" ;

; матчі чемпіонату Англії з футболу призупинено до 30 квітня;

до 30 квітня; чемпіонат світу в Шеффілді зі снукеру перенесений на літо через коронавірус;

результати футбольних ліг Англії, починаючи з 4-го дивізіону, анульовані , а ліги зупинені;

, а ліги зупинені; на невизначений термін перенесено бій Олександр Усик – Дерек Чісора , який мав відбутися 23 травня;

, який мав відбутися 23 травня; перенесно поєдинки Ділліан Уайт – Олександр Повєткін та Джордж Камбосос – Лі Селбі. США Скасовано престижний тенісний турнір серії ATP Masters 1000 і WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі;

серії ATP Masters 1000 і WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі; НБА призупинила всі матчі на невизначений термін;

призупинила всі матчі на невизначений термін; чемпіонат США з футболу (МЛС) зупинено;

зупинено проведення матчів Національної хокейної ліги (НХЛ);

промоутерська компанія Top Rank провела вечори боксу 14 і 17 березня без глядачів.

турнір Bellator 241 пройде без глядачів;

гонки NASCAR в Атланті і Маямі пройдуть за закритими дверима;

перша гонка нового сезону "Індікар" в Сент-Пітерсберг пройде без глядачів, а етап в Лонг-Біч був відкладений на невизначений термін;

бій Хабіб Нурмагомедов – Тоні Фергюсон офіційно перенесено;

офіційно перенесено; на невизначений термін перенесено бій Віктор Постол – Хосе Карлос Рамірес за титули WBC і WBO. Греція Олімпійський вогонь в цьому році запалили без глядачів;

матч 1/8 фіналу Ліги Європи "Олімпіакос" – "Вулверхемптон" пройшов без глядачів;

Чехія

7-й етап Кубка світу з біатлону відбувся без глядачів ;

; останній етап Євротуру з хокею пройде без глядачів;

чеські ігри пройдуть без глядачів. Іспанія Перенесено на пів року тенісний турнір ATP у Мадриді. Змагання мали відбутися 23-29 березня;

матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Барселона" – "Наполі" відбудеться при порожніх трибунах;

відбудеться при порожніх трибунах; 10 березня влада Іспанії ухвалила рішення провести всі матчі двох турів Прімери та Сегунди без уболівальників;

всі спортивні події в Іспанії до 5 березня відбуватимуться без глядачів;

товариський матч Іспанія – Німеччина відбудеться без глядачів;

з 23 березня всі професійні футбольні матчі призупинено безстроково. Румунія Юніорський чемпіонат світу з важкої атлетики в Бухаресті скасований;

футбольні матчі будуть проходити без глядачів. Японія матч Кубка Девіса Японія – Еквадор відбудеться без глядачів;

скасовано фінал Азійської хокейної ліги;

скасовано 7 матчів Кубка Японії з футболу;

скасовано матч кваліфікації Кубка Азії по баскетболу з Китаєм;

перший етап нового сезону "Супер-Формули" відкладено. Гонка японської серії в Сузуці повинна була відбутися 5 квітня;

72 матчі чемпіонату по бейсболу пройдуть без глядачів;

Олімпійські ігри в Токіо у 2020 перенесені на 2021 рік. Також перенесено Паралімпійські ігри. Ірландія Скасований матч Кубка шести націй з регбі Ірландія – Італія. Південна Корея Скасований чемпіонат світу по шорт-треку;

скасований турнір M-1 Global зі змішаних єдиноборств;

турніри ATP Challenger перенесли на серпень. Швейцарія До 15 березня скасовані всі матчі чемпіонату країни по футболу;

матчі Швейцарської національної ліги з хокею пройдуть без глядачів;

скасовано чемпіонат світу з хокею 2020; Франція Перенесено матч чемпіонату Франції "Страсбург" – ПСЖ;

перенесено гран-прі з художньої гімнастики;

поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – "Боруссія" Д відбувся без глядачів;

Д відбувся без глядачів; матч Кубка шести націй з регбі між Францією та Ірландією скасовано;

товариський поєдинок Франція – Україна 27 березня не відбудеться;

27 березня не відбудеться; усі дивізіони чемпіонату Франції з футболу призупинені на невизначений термін;

останній етап багатоденки з велогонок "Париж – Ніцца" скасований;

тенісний турнір Ролан Гаррос перенесено на вересень; Австрія Матч 1/8 фіналу Ліги Європи ЛАСК – "Манчестер Юнайтед" відбувся без глядачів;

відбувся без глядачів; скасовано Віденський міський марафон (Vienna City Marathon), який мав відбутись 19 квітня;

на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону скасували естафети та гонки переслідування; Австралія Команда Формули-1 McLaren офіційно знялася з гран-прі Австралії, оскільки у працівника виявили коронавірус;

старт сезону Формули-1 в Австралії скасовано; Словаччина 10 березня чемпіонат Словаччини з хокею призупинений на невизначений термін. Норвегія Етап Кубка світу з біатлону в Холменколлені з 20-го до 22 березня скасовано. Нідерланди Чемпіонат Нідерландів з футболу призупинено до 31 березня;

товариський матч Нідерланди – Іспанія, який мав відбутися 29 березня, скасовано; Малайзія Скасований Європейський тур з гольфу. Бахрейн Гран-прі автоперегонів класу Формула-1 перенесено; Канада жіночий чемпіонат світу з хокею 2020 скасований;

етап Кубка світу з лижних гонок в Кенморі скасований; ОАЕ Скасований велотур ОАЕ-2020. У двох людей з італійської команди виявили коронавірус. Катар Перший етап MotoGP сезону-2020 у Катарі скасований. Іран Іранська футболістка Ільхам Шейхи померла після 10-денної боротьби із коронавірусом. Таїланд Гран-прі Таїланду MotoGP перенесений на невизначений термін. Мотогонка мала відбутися 22 березня. Перу Кубок націй з матч-покеру перенесли з Перу в Європу. Де саме відбудеться турнірі – наразі не повідомляється. Сенегал Початок першого в історії сезону Африканської баскетбольної ліги перенесено через побоювання, пов'язаних з поширенням коронавірусу. Індія Олімпійський кваліфікаційний турнір з баскетболу 3x3, який повинен був пройти 18-22 березня в Індії, відкладений; Росія Етап Кубка світу зі стрибків з трампліну серед жінок в Нижньому Тагілі пройде без глядачів;

чемпіонат Росії з футболу призупинено до 10 квітня; Грузія Чемпіонат країни з футболу призупинений у всіх лігах до 1 квітня. Португалія Кубок Європи-2020 по метанню (штовхання ядра, метання диска, метання молота, метання списа) перенесений;

чемпіонат Португалії з футболу зупинено; Фінляндія 8-й етап Кубка світу з біатлону відбудеться без глядачів;

змішані естафети на етапі Кубка світу з біатлону в Контіолахті скасовані; Туреччина Матчі Турецької ліги з баскетболу проводитимуться без глядачів до кінця квітня;

чемпіонат Туреччини з футболу призупинено; Латвія Фінал Весвітньої боксерської серії WBSS Бріедіс – Дортікос не відбудуться;

бій українського боксера Дмитра Безуса скасований через коронавірус. Казахстан Матчі чемпіонату Казахстану з футболу будуть проходити без глядачів; Литва Скасовано чемпіонат Литви з баскетболу. В'єтнам Перенесено гран-прі Формули-1; Швеція Асоціація хокею Швеції прийняла рішення достроково закінчити сезон через загрозу поширення коронавірусу. Білорусь Чемпіонат з баскетболу призупинили через коронавірус. Мексика Чемпіонат з футболу призупинений через пандемію коронавірусу. Монако Гран-прі Монако Формули-1 скасовано і вперше не відбудеться за 64 роки; Угорщина Чемпіонат Європи з водних видів спорту перенесений імовірно на серпень; Інше всі тенісні турніри скасовані до червня, рейтинги тенісистів "заморожені";

призупинено розіграш Ліги чемпіонів та Ліги Європи з футболу;

з футболу; стартові етапи "Діамантової ліги" сезону-2020 відкладені. Перший етап повинен був пройти у Досі 17 квітня, потім було заплановано два етапи в Китаї – 9 і 16 травня;

сезону-2020 відкладені. Перший етап повинен був пройти у Досі 17 квітня, потім було заплановано два етапи в Китаї – 9 і 16 травня; УЄФА переніс чемпіонат Європи з футболу на 2021. Євро відбудеться з 11 червня до 11 липня;

Євро відбудеться з 11 червня до 11 липня; перенесено Копа Америка , який влітку мав відбутися у Колумбії та Аргентині;

, який влітку мав відбутися у Колумбії та Аргентині; перенесено 8 гран-прі Формули-1 в Австралії, Бахрейні, Китаї, В'єтнамі, Нідерландах, Іспанії, Монако, Азербайджані;

Формули-1 в Австралії, Бахрейні, Китаї, В'єтнамі, Нідерландах, Іспанії, Монако, Азербайджані; УЄФА переніс фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Нагадаємо, що станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.

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