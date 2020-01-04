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Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

Через коронавірус COVID-19 переносяться та скасовуються ряд спортивних заходів
Коронавірус добрався до Європи, США та, на жаль, України. На карті світу все менше країни, де б не було зафіксованого бодай один випадок зараження коронавірусом.
Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн GETTY IMAGES

Про скасовані та перенесенні спортивні події у зв'язку з коронавірусом розповідає 24 КАНАЛ.

Україна

  • 12 березня достроково завершили всі баскетбольні змагання в Україні під егідою ФБУ;
  • матчі УПЛ, Кубка України, чемпіонатів U-21 і U-19, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд і Екстра-ліги, Кубка України з футзалу перенесено;
  • Федерація хокею України прийняла рішення призупинити проведення чемпіонатів України серед жінок, юніорів та юнаків, а також регіональних змагань з хокею;
  • юнацький чемпіонат України з біатлону скасовано;
  • два матчі жіночої збірної України з гандболу проти Фарерських островів у відборі до Євро-2020 перенесено. Виїзний матч буде перенесений на 3-4 червня, а домашня гра – на 6-7 червня;
  • чемпіонат України з волейболу серед команд Суперліги тимчасово призупинили;
  • матчі чвертьфіналу Кубка України серед жінок перенесено на невизначений термін;
  • чемпіонат України з біатлону в Буковелі скасовано;
  • чемпіонат Європи з художньої гіманстики у Києві перенесено;
  • перенесено Кубок України серед чоловіків та жінок зі спортивного та бойового самбо.
  • Чемпіонат Європи з бадмінтону в Києві перенесено через коронавірус.

Китай

  • Гран-прі Формули-1 перенесено на невизначений термін. Етап мав відбутися 19 квітня;
  • чемпіонат світу з сучасного п'ятиборства перенесений у Мексику;
  • перенесено старт чемпіонату Китаю з футболу;
  • чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні перенесений на наступний рік;
  • скасовано Європейський тур з гольфу;
  • скасований чемпіонат світу з гірськолижного спорту;
  • скасований матч Кубка Девіса з Румунією;
  • скасований відбірковий турнір UFC;
  • скасований вечір боксу, в рамках якого чемпіон WBC і WBO Хосе Карлос Рамірес мав захищати титул проти українця Віктора Постола;
  • WTA скасувала 125-тисячник в китайському Куньміні, який повинен був пройти з 27 квітня до 3 травня.

Італія

  • фінал Кубка Італії з футболу перенесено з 13 на 20 травня;
  • перенесено фінал тенісного турніру в Бергамо між українцем Іллею Марченком та Енцо Коко;
  • скасована перша класична італійська велогонка сезону Страде Бьянке;
  • перенесено матчі півфіналу Кубка Італії з футболу;
  • фінал Кубка світу з гірських лиж відмінили;
  • перенесено гран-прі з художньої гімнастики;
  • ФК "Інтер" зняв молодіжну команду з Юнацької ліги УЄФА;
  • всі спортивні заходи в Італії припинені;
  • матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ювентус" – "Ліон" перенесено;

Німеччина

  • Матч 1/8 фіналу Ліги Європи "Вольфсбург" – "Шахтар" відбувся без глядачів;
  • товариський матч Німеччина – Італія скасовано;
  • матч 1/8 фіналу "Баварія" – "Челсі" не відбувся;
  • чемпіонат Німеччини з футболу припинений до кінця квітня;
  • бій українського боксера Віктора Вихриста у Берліні 21 березня скасований;
  • бій українського боксера Владислава Сіренка проти ексчемпіона WBC International Silver Джонні Мюллера в Карлсруе перенесено.

Англія

  • перенесено матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Реал";
  • матчі чемпіонату Англії з футболу призупинено до 30 квітня;
  • чемпіонат світу в Шеффілді зі снукеру перенесений на літо через коронавірус;
  • результати футбольних ліг Англії, починаючи з 4-го дивізіону, анульовані, а ліги зупинені;
  • на невизначений термін перенесено бій Олександр Усик – Дерек Чісора, який мав відбутися 23 травня;
  • перенесно поєдинки Ділліан Уайт – Олександр Повєткін та Джордж Камбосос – Лі Селбі.

США

  • Скасовано престижний тенісний турнір серії ATP Masters 1000 і WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі;
  • НБА призупинила всі матчі на невизначений термін;
  • чемпіонат США з футболу (МЛС) зупинено;
  • зупинено проведення матчів Національної хокейної ліги (НХЛ);
  • промоутерська компанія Top Rank провела вечори боксу 14 і 17 березня без глядачів.
  • турнір Bellator 241 пройде без глядачів;
  • гонки NASCAR в Атланті і Маямі пройдуть за закритими дверима;
  • перша гонка нового сезону "Індікар" в Сент-Пітерсберг пройде без глядачів, а етап в Лонг-Біч був відкладений на невизначений термін;
  • бій Хабіб Нурмагомедов – Тоні Фергюсон офіційно перенесено;
  • на невизначений термін перенесено бій Віктор Постол – Хосе Карлос Рамірес за титули WBC і WBO.

Греція

  • Олімпійський вогонь в цьому році запалили без глядачів;
  • матч 1/8 фіналу Ліги Європи "Олімпіакос" – "Вулверхемптон" пройшов без глядачів;

  • Чехія

  • 7-й етап Кубка світу з біатлону відбувся без глядачів;
  • останній етап Євротуру з хокею пройде без глядачів;
  • чеські ігри пройдуть без глядачів.

Іспанія

  • Перенесено на пів року тенісний турнір ATP у Мадриді. Змагання мали відбутися 23-29 березня;
  • матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Барселона" – "Наполі" відбудеться при порожніх трибунах;
  • 10 березня влада Іспанії ухвалила рішення провести всі матчі двох турів Прімери та Сегунди без уболівальників;
  • всі спортивні події в Іспанії до 5 березня відбуватимуться без глядачів;
  • товариський матч Іспанія – Німеччина відбудеться без глядачів;
  • з 23 березня всі професійні футбольні матчі призупинено безстроково.

Румунія

  • Юніорський чемпіонат світу з важкої атлетики в Бухаресті скасований;
  • футбольні матчі будуть проходити без глядачів.

Японія

  • матч Кубка Девіса Японія – Еквадор відбудеться без глядачів;
  • скасовано фінал Азійської хокейної ліги;
  • скасовано 7 матчів Кубка Японії з футболу;
  • скасовано матч кваліфікації Кубка Азії по баскетболу з Китаєм;
  • перший етап нового сезону "Супер-Формули" відкладено. Гонка японської серії в Сузуці повинна була відбутися 5 квітня;
  • 72 матчі чемпіонату по бейсболу пройдуть без глядачів;
  • Олімпійські ігри в Токіо у 2020 перенесені на 2021 рік. Також перенесено Паралімпійські ігри.

Ірландія

  • Скасований матч Кубка шести націй з регбі Ірландія – Італія.

Південна Корея

  • Скасований чемпіонат світу по шорт-треку;
  • скасований турнір M-1 Global зі змішаних єдиноборств;
  • турніри ATP Challenger перенесли на серпень.

Швейцарія

  • До 15 березня скасовані всі матчі чемпіонату країни по футболу;
  • матчі Швейцарської національної ліги з хокею пройдуть без глядачів;
  • скасовано чемпіонат світу з хокею 2020;

Франція

  • Перенесено матч чемпіонату Франції "Страсбург" – ПСЖ;
  • перенесено гран-прі з художньої гімнастики;
  • поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – "Боруссія" Д відбувся без глядачів;
  • матч Кубка шести націй з регбі між Францією та Ірландією скасовано;
  • товариський поєдинок Франція – Україна 27 березня не відбудеться;
  • усі дивізіони чемпіонату Франції з футболу призупинені на невизначений термін;
  • останній етап багатоденки з велогонок "Париж – Ніцца" скасований;
  • тенісний турнір Ролан Гаррос перенесено на вересень;

Австрія

  • Матч 1/8 фіналу Ліги Європи ЛАСК – "Манчестер Юнайтед" відбувся без глядачів;
  • скасовано Віденський міський марафон (Vienna City Marathon), який мав відбутись 19 квітня;
  • на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону скасували естафети та гонки переслідування; 

Австралія

  • Команда Формули-1 McLaren офіційно знялася з гран-прі Австралії, оскільки у працівника виявили коронавірус;
  • старт сезону Формули-1 в Австралії скасовано;

Словаччина

  • 10 березня чемпіонат Словаччини з хокею призупинений на невизначений термін.

Норвегія

  • Етап Кубка світу з біатлону в Холменколлені з 20-го до 22 березня скасовано.

Нідерланди

  • Чемпіонат Нідерландів з футболу призупинено до 31 березня;
  • товариський матч Нідерланди – Іспанія, який мав відбутися 29 березня, скасовано;

Малайзія

  • Скасований Європейський тур з гольфу.

Бахрейн

  • Гран-прі автоперегонів класу Формула-1 перенесено;

Канада

  • жіночий чемпіонат світу з хокею 2020 скасований;
  • етап Кубка світу з лижних гонок в Кенморі скасований;

ОАЕ

  • Скасований велотур ОАЕ-2020. У двох людей з італійської команди виявили коронавірус.

Катар

  • Перший етап MotoGP сезону-2020 у Катарі скасований.

Іран

  • Іранська футболістка Ільхам Шейхи померла після 10-денної боротьби із коронавірусом.

Таїланд

  • Гран-прі Таїланду MotoGP перенесений на невизначений термін. Мотогонка мала відбутися 22 березня.

Перу

  • Кубок націй з матч-покеру перенесли з Перу в Європу. Де саме відбудеться турнірі – наразі не повідомляється.

Сенегал

  • Початок першого в історії сезону Африканської баскетбольної ліги перенесено через побоювання, пов'язаних з поширенням коронавірусу.

Індія

  • Олімпійський кваліфікаційний турнір з баскетболу 3x3, який повинен був пройти 18-22 березня в Індії, відкладений;

Росія

  • Етап Кубка світу зі стрибків з трампліну серед жінок в Нижньому Тагілі пройде без глядачів;
  • чемпіонат Росії з футболу призупинено до 10 квітня;

Грузія

  • Чемпіонат країни з футболу призупинений у всіх лігах до 1 квітня.

Португалія

  • Кубок Європи-2020 по метанню (штовхання ядра, метання диска, метання молота, метання списа) перенесений;
  • чемпіонат Португалії з футболу зупинено;

Фінляндія

  • 8-й етап Кубка світу з біатлону відбудеться без глядачів;
  • змішані естафети на етапі Кубка світу з біатлону в Контіолахті скасовані;

Туреччина

  • Матчі Турецької ліги з баскетболу проводитимуться без глядачів до кінця квітня;
  • чемпіонат Туреччини з футболу призупинено;

Латвія

  • Фінал Весвітньої боксерської серії WBSS Бріедіс – Дортікос не відбудуться;
  • бій українського боксера Дмитра Безуса скасований через коронавірус.

Казахстан

  • Матчі чемпіонату Казахстану з футболу будуть проходити без глядачів;

Литва

  • Скасовано чемпіонат Литви з баскетболу.

В'єтнам

  • Перенесено гран-прі Формули-1;

Швеція

  • Асоціація хокею Швеції прийняла рішення достроково закінчити сезон через загрозу поширення коронавірусу.

Білорусь

  • Чемпіонат з баскетболу призупинили через коронавірус.

Мексика

  • Чемпіонат з футболу призупинений через пандемію коронавірусу.

Монако

  • Гран-прі Монако Формули-1 скасовано і вперше не відбудеться за 64 роки;

Угорщина

  • Чемпіонат Європи з водних видів спорту перенесений імовірно на серпень;

Інше

  • всі тенісні турніри скасовані до червня, рейтинги тенісистів "заморожені";
  • призупинено розіграш Ліги чемпіонів та Ліги Європи з футболу;
  • стартові етапи "Діамантової ліги" сезону-2020 відкладені. Перший етап повинен був пройти у Досі 17 квітня, потім було заплановано два етапи в Китаї – 9 і 16 травня;
  • УЄФА переніс чемпіонат Європи з футболу на 2021. Євро відбудеться з 11 червня до 11 липня;
  • перенесено Копа Америка, який влітку мав відбутися у Колумбії та Аргентині;
  • перенесено 8 гран-прі Формули-1 в Австралії, Бахрейні, Китаї, В'єтнамі, Нідерландах, Іспанії, Монако, Азербайджані;
  • УЄФА переніс фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Нагадаємо, що станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.

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01 04 2020 14:20
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