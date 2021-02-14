Костел капуцинів і галерею Возницького у Львові відкрили для відвідувачів
Відреставровані в рамках програми "Велика реставрація" Костел капуцинів і галерею Возницького у Львові відкрили для відвідувачів, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністра культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Минулого року у Костелі Капуцинів впала частина даху. Як виявилося, він був перекритий ще у 1950-х роках. Ми у МКІП оперативно зреагували, і за підтримки Уряду та місцевої та обласної влади реалізували перший етап відновлення дахів: 2600 кв. м. конструкції були повністю замінені і забезпечені захистом від блискавок та пожежі, і додатково укріплені. Це дозволило врятувати понад 12 тисяч одиниць фонду. Також відреставрували сиґнатурку над основною частиною храму", - написав Ткаченко на своїй офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук у суботу ввечері.
За словами міністра, ремонт даху є першим етапом у роботах. Далі - реставрація фасадів монастиря і костелу, огорожі, двох каплиць і будівель, що входять у комплекс монастиря.
Крім того, міністр розповів, що після завершення реконструкції галереї Возницького у Львові оновлено її експозицію.
"У рамках співпраці тут відновили не тільки внутрішні екстер'єри та експозиції, а і зовнішні, включно із фасадами будівлі. 1/4 коштів на реставрацію надійшло від держави, а інші - галерея заробила сама. Інколи люди помилково вважають, що музей - інституція, яка не може гідно заробляти. Як виявляється, може, і навіть більше - спроможна підняти чималу суму, завдяки попиту", - наголосив Ткаченко.
"Попереду ще велика кількість інших об’єктів, які наразі в процесі відбору Експертною Радою. І ми - на правильному шляху", - підсумував він.
Нагадаємо, що Зеленський пообіцяв масштабну реставрацію замків, музеїв,інших об'єктів культурної спадщини на Закарпатті
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