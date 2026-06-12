Французькі теслярі, які працювали над відбудовою Нотр-Даму, допоможуть відновити архітектурну пам’ятку Львова

Ймовірно, йдеться про Ансамбль Бернардинського монастиря у Львові.

Майстри французької асоціації "Теслі без кордонів", які працювали над відновленням конструкцій собору Паризької Богоматері після пожежі 2019 року, допоможуть полагодити дах архітектурної пам’ятки у Львові, яку пошкодили 24 березня під час російської атаки.

Про це повідомили у Львівській міській адміністрації.

Ймовірно, йдеться про Ансамбль Бернардинського монастиря у Львові пл. Соборній, 3, який зазнав пошкоджень під час російського обстрілу безпілотниками 24 березня. Тоді пожежа охопила примурні будівлі комплексу. Під час візиту до Львова фахівці асоціації оглянули будинки на Соборній площі, а також на вулицях Мельника й Коновальця, які зазнали пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Майстри також зустрілися з міським головою Львова Андрієм Садовим, і розповіли про досвід відновлення історичних пам’яток, де використовували традиційні технології деревообробки.