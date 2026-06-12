Французькі теслярі, які працювали над відбудовою Нотр-Даму, допоможуть відновити архітектурну пам’ятку Львова
12 червня 2026, 15:07
Фото:Telegram / Андрій Садовий
Ймовірно, йдеться про Ансамбль Бернардинського монастиря у Львові.
Майстри французької асоціації "Теслі без кордонів", які працювали над відновленням конструкцій собору Паризької Богоматері після пожежі 2019 року, допоможуть полагодити дах архітектурної пам’ятки у Львові, яку пошкодили 24 березня під час російської атаки.
Про це повідомили у Львівській міській адміністрації.
Ймовірно, йдеться про Ансамбль Бернардинського монастиря у Львові пл. Соборній, 3, який зазнав пошкоджень під час російського обстрілу безпілотниками 24 березня. Тоді пожежа охопила примурні будівлі комплексу. Під час візиту до Львова фахівці асоціації оглянули будинки на Соборній площі, а також на вулицях Мельника й Коновальця, які зазнали пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Майстри також зустрілися з міським головою Львова Андрієм Садовим, і розповіли про досвід відновлення історичних пам’яток, де використовували традиційні технології деревообробки.
"Ми перебуваємо під враженням від великої культурної, архітектурної і соціальної цінності об'єктів, які тут відвідали. Можна сказати, що цей архітектурний ансамбль собору є фактично унікальним для Європи. У мене і моїх колег це викликає велике зацікавлення. Участь у такому проєкті – це передусім вираження нашої солідарності з українським народом", – каже Франсуа Калам, французький етнолог і президент міжнародної асоціації "Теслі без кордонів".
Він зазначив, що для них робота у Львові "має для нас великий технічний інтерес", адже під час оглядів зруйнованих будинків вони побачили "гарні ресурси сировини". Французький майстер-тесляр Поль Рамбо пояснив, що роботи над пам’яткою у Львові планують зреалізовувати у два етапи: перший етап – заготівля сировини та її обробка, що може зайняти близько двох тижнів. До нього планують залучити 20 професійних теслярів.
Другий етап відбудеться пізніше, і до нього зможуть долучитися професійні теслярі, волонтери й охочі студенти.
"Після пожежі в Нотр-Дамі нашим завданням було переконати всіх, що традиційні технології можуть бути ефективними й сьогодні",– кажуть представники "Теслі без кордонів".