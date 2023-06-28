Країна йде до перемоги. Зеленський у День Конституції виступив у Верховній Раді

Україні необхідна доктрина, в якій будуть окреслені основні питання майбутнього країни.

Президент України Володимир Зеленський у День Конституції 28 червня виступив на засіданні Верховної Ради.

Україні необхідна доктрина, в якій будуть окреслені основні питання майбутнього країни. Це пов'язано із тим, що Україна йде до перемоги у війні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, нерозмитої, сміливої доктрини. Для України, яка йде до перемоги. Та для України-переможниці", - сказав він.

За словами президента, ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та майбутнє українців.

"І нам самим, і нашим сусідам, і кожному у світі. Ми потребуємо нової системи, нових правил, нових можливостей", - запевнив Зеленський.

На думку Зеленського, в усіх своїх намаганнях росія програє і це вже не мрія, це реальність. Він додав, що навіть зараз, попри війну, українці продовжують йти шляхом змін.

"І я впевнений, що перший день миру після цієї війни, перший день нашої заслуженої перемоги стане і першим днем подальшої швидкої трансформації України. Основ нашого з вами життя, наших інституцій, економічних практик, соціальних звичок, політик та повсякденності. Те що ми не можемо поки змінити зараз, в умовах війни, ми змінимо в процесі нашого відновлення. Нашої трансформації. Ми створимо нову і набагато сильніше Україну", - констатував він.

Зеленський зазначив, що якою бути Україні-переможниці "визначимо всі разом, так само як разом захищаємо свободу і незалежність".

"Це справедливо. Конституція України встановлює, що президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності та додержання Конституції України, прав і свобод людини та громадянина. Президент України є гарантом стратегічного, європейського та євроатлантичного курсу нашої держави", - резюмував президент.

Зеленський уточнив, що для виконання цих норм він і пропонує на загальнонаціональному рівні обговорити основи, основні орієнтири майбутньої української доктрини.

"Нам потрібне спільне бачення того, якою бути Україні після перемоги", - додав він.

За його словами, п'ять основних орієнтирів для української доктрини для обговорення є такими: філософія перемоги України, глобальність української безпеки, політика героїв, політика справедливості і трансформації за 10 років.

Також президент України Володимир Зеленський виступив за легалізацію медичного канабісу і використання таких ліків для усіх, хто цього потребуватиме.

На думку Зеленського, в Україні мають застосовуватися всі найкращі світові практики з фізичної та ментальної реабілітації.

"Всі найкращі світові практики, всі найбільш ефективні практики, всі рішення, якими б складними чи незвичними вони б не здавались для нас, мають бути застосовані в Україні, щоб українцям, українкам, всім нашим громадянам, не довелось терпіти біль, стрес та травми війни", - сказав президент.

Зеленський підтримав не лише легалізацію медичного канабісу, а його контрольоване виробництво в Україні.

"Зокрема, ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво", - заявив Зеленський.

На засіданні були присутні зокрема головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Олексій Резніков, інші представники Кабміну та співробітники ОП.

Також Рада під час цього засідання ухвалила ряд законопроєктів, зокрема про доплати військових. Також Рада звернулась до членів НАТО напередодні саміту у Вільнюсі і до світової спільноти з приводу недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС.