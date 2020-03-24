Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Кредитні канікули для бізнесу на час карантину: Нацбанк пояснив, як це працюватиме

У Національному банку України роз’яснили, що будуть передбачати так звані кредитні канікули, які банки надаватимуть своїм позичальникам на період запровадження карантину в Україні
Так, кредитні канікули для бізнесу будуть передбачати ті ж спрощення, які отримали громадяни-позичальники після ухвалення Верховною Радою законів про коронавірус.
Кредитні канікули для бізнесу на час карантину: Нацбанк пояснив, як це працюватиме Катерина Рожкова. Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr

Кредитні канікули банки почнуть масово надавати бізнесу після того, як НБУ затвердить відповідну постанову, що буде містити рекомендації банкам. Це має статися вже найближчим часом, повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в ефірі програми №Свобода слова", зазначає "Громадське".

Так, кредитні канікули для бізнесу будуть передбачати ті ж спрощення, які отримали громадяни-позичальники після ухвалення Верховною Радою законів про коронавірус. Зокрема:

  • Нацбанк рекомендуватиме банкам не нараховувати штрафи, пеню, неустойки тощо за те, що позичальник вчасно не заплатить за кредитом.

  • Після закінчення карантину, банки та бізнес почнуть обговорювати те, як реструктуризувати борги за кредитом, за який не платили на час карантину.

  • Банки обговорять з бізнесом залучення додаткового фінансування для відновлення після карантину.

Спрощення Нацбанк рекомендує застосовувати до тих підприємств, які не мали заборгованостей та вчасно сплачували платежі за кредитами до карантину.

"Це будуть універсальні принцип, які будуть розповсюджуватися на всі банківські установи, і бізнес буде цим користуватися", - зазначила Рожкова.

Нагадаємо, що у НБУ розповіли, що заважає відновленню кредитування та іпотеки

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 03 2020 11:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.