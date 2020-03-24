Кредитні канікули для бізнесу на час карантину: Нацбанк пояснив, як це працюватиме

У Національному банку України роз’яснили, що будуть передбачати так звані кредитні канікули, які банки надаватимуть своїм позичальникам на період запровадження карантину в Україні

Так, кредитні канікули для бізнесу будуть передбачати ті ж спрощення, які отримали громадяни-позичальники після ухвалення Верховною Радою законів про коронавірус.

Кредитні канікули банки почнуть масово надавати бізнесу після того, як НБУ затвердить відповідну постанову, що буде містити рекомендації банкам. Це має статися вже найближчим часом, повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в ефірі програми №Свобода слова", зазначає "Громадське".

Так, кредитні канікули для бізнесу будуть передбачати ті ж спрощення, які отримали громадяни-позичальники після ухвалення Верховною Радою законів про коронавірус. Зокрема:

Нацбанк рекомендуватиме банкам не нараховувати штрафи, пеню, неустойки тощо за те, що позичальник вчасно не заплатить за кредитом.

Після закінчення карантину, банки та бізнес почнуть обговорювати те, як реструктуризувати борги за кредитом, за який не платили на час карантину.

Банки обговорять з бізнесом залучення додаткового фінансування для відновлення після карантину.

Спрощення Нацбанк рекомендує застосовувати до тих підприємств, які не мали заборгованостей та вчасно сплачували платежі за кредитами до карантину.

"Це будуть універсальні принцип, які будуть розповсюджуватися на всі банківські установи, і бізнес буде цим користуватися", - зазначила Рожкова.

Нагадаємо, що у НБУ розповіли, що заважає відновленню кредитування та іпотеки