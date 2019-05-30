Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Кремль проводить в Криму чергову чистку, - Клімкін

Окупанти затримали кримських татарок, які займаються правами дітей
Міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував затримання російськими силовиками двох кримськотатарських правозахисниць в анексованому Росією Криму.
Кремль проводить в Криму чергову чистку, - Клімкін Фото: ukrinform.ua

"Кремль проводить в Криму чергову чистку. Мішень - жінки-активістки. Окупанти затримали кримських татарок, які займаються правами дітей. Мета - залякати всіх з проактивною позицією", - написав міністр у Twitter, повідомляє LB.ua.

Він також закликав світову спільноту вимагати їх звільнення.

Крім того, Клімкін повідомив, що обговорить затримання з міністрами закордонних справ Німеччини, Франції, Польщі та Швеції.

Нагадаємо, спершу стало відомо про затримання активістки "Кримської солідарності" Лутфіє Зудієвої. Організація зазначає, що активістці закидають пропаганду або публічну демонстрацію нацистської чи екстремістської атрибутики, забороненої "законами".

Згодом з'явилася інформація про затримання Муміне Салієвої, її чоловік Сейран Салієв вже під арештом у справі Хізб ут-Тахрір, у подружжя четверо дітей. Пізніше обох активісток відпустили.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 05 2019 21:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.