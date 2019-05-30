Кремль проводить в Криму чергову чистку, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував затримання російськими силовиками двох кримськотатарських правозахисниць в анексованому Росією Криму.

"Кремль проводить в Криму чергову чистку. Мішень - жінки-активістки. Окупанти затримали кримських татарок, які займаються правами дітей. Мета - залякати всіх з проактивною позицією", - написав міністр у Twitter, повідомляє LB.ua.

Він також закликав світову спільноту вимагати їх звільнення.

Крім того, Клімкін повідомив, що обговорить затримання з міністрами закордонних справ Німеччини, Франції, Польщі та Швеції.

Нагадаємо, спершу стало відомо про затримання активістки "Кримської солідарності" Лутфіє Зудієвої. Організація зазначає, що активістці закидають пропаганду або публічну демонстрацію нацистської чи екстремістської атрибутики, забороненої "законами".

Згодом з'явилася інформація про затримання Муміне Салієвої, її чоловік Сейран Салієв вже під арештом у справі Хізб ут-Тахрір, у подружжя четверо дітей. Пізніше обох активісток відпустили.