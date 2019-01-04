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Кремль відмовився вітати будь-якого українського кандидата

"Потрібно почекати"
Офіційний Кремль дасть оцінку українським виборам після другого туру.
Кремль відмовився вітати будь-якого українського кандидата Фото: EPA / UPG

"Вибори в Україні не закінчилися, має бути другий тур, тому поки давати якісь висновки офіційні рано, - сказав Дмитро Пєсков. - Потрібно почекати". Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на ТАСС.

Пєсков не став говорити і про ставлення до результату Володимира Зеленського, лідируючого за підсумками першого туру.

"Поки вибори не закінчилися, поки не відбувся другий тур і не знайшовся переможець виборів, говорити (про це – ред..) вважаємо передчасним", - зазначив він.

Пєсков також заявив, що російська сторона не направлятиме поздоровлення нікому з кандидатів в зв'язку з виходом у другий тур президентських виборів на Україні.

"Поки вибори не закінчилися, поздоровляти з виходом у другий тур, напевно, було б невірно, тому, природно, про це мова не йде - тому що переможець виборів поки не визначений на Україні", - сказав представник Кремля.

Додамо, в Росії готують заяву, про "невизнання підсумків виборів президента України".

31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За даними зі 181 із 199 територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%.

ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.

Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати".

 

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01 04 2019 13:41
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