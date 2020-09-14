Криптобіржа Bittrex припиняє роботу з користувачами з України

З 25 вересня одна із перших криптобірж світу Bittrex призупиняє обслуговування 7 країн, серед яких Україна і Білорусь.

Bittrex Global до кінця вересня має намір призупинити обслуговування користувачів біржі з України, Білорусі, Бурунді, Малі, М’янма, Нікарагуа та Панами, повідомляє "Громадське".

Що відомо про біржу Bittrex?

Біржа Bittrex була створена у США у 2015 році. На біржі встановлена система верифікації, завдяки якій кожен користувач має ідентифікуватися та розкрити свої паспортні дані.

Головне призначення біржі - обмінювати валютні пари та криптовалюти. Крім цього на Bittrex можна і торгувати. Для цього існують три валютних майданчики: криптодолар, ефіріум та біткоїн.

Чому вона більше не працюватиме з Україною?

Конкретної причини в біржі не назвали, але зазначили, що таке рішення ухвалили через існуючу нормативно-правову базу в декількох країнах.

"Команди дотримання та правових норм Bittrex Global контролюють регуляторний ландшафт у всіх країнах, в яких він працює, а також взаємодію норм у всіх цих юрисдикціях. Хоча це непросте рішення, на цей час наша команда вважає, що призупинення надання послуг у цих країнах є найкращим курсом", - йдеться у повідомленні.

Шо робити, якщо Ви користувач Bittrex

Свої кошти треба встигнути вивести до 24 вересня 2020 року. Треба врахувати, що баланс коштів на рахунку повинен бути утричі вищим за мінімальну суму, яку потрібно вивести. Це пов’язано із комісією - наприклад, баланс у біткоїнах повинен становити, 0.00150001 або більше, через те, що комісія становить 0.0005.

Після 24 вересня кошти все ще можна буде зняти, але можливість торгувати із залишком на рахунку буде заблокована.

Читайте також: Євросоюз хоче використовувати криптоактиви для відновлення економіки