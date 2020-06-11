БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДо Конституційного суду 6 листопада надійшло звернення аграрних асоціацій, профспілок, політичних об'єднань і громадських організацій щодо земельної реформи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
КС розгляне звернення аграрних асоціацій щодо земельної реформи
У зверненні, зокрема, йдеться, що земельна реформа має проводитись винятково на конституційних засадах і в конституційний спосіб
Фото: www.ccu.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба суду, зазначає "Економічна правда".
У зверненні, зокрема, йдеться, що земельна реформа має проводитись винятково на конституційних засадах і в конституційний спосіб.
Також автори звернення заявляють, що закон про обіг земель, прийнятий Радою 31 березня 2020 року, "за своїм змістом і характером не відповідає національним інтересам та потребам України як незалежної і суверенної держави".
Звернення зареєстроване в Секретаріаті Конституційного суду.
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06 11 2020 17:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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