КС розгляне звернення аграрних асоціацій щодо земельної реформи У зверненні, зокрема, йдеться, що земельна реформа має проводитись винятково на конституційних засадах і в конституційний спосіб

До Конституційного суду 6 листопада надійшло звернення аграрних асоціацій, профспілок, політичних об'єднань і громадських організацій щодо земельної реформи.

Фото: www.ccu.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба суду, зазначає "Економічна правда". У зверненні, зокрема, йдеться, що земельна реформа має проводитись винятково на конституційних засадах і в конституційний спосіб. Також автори звернення заявляють, що закон про обіг земель, прийнятий Радою 31 березня 2020 року, "за своїм змістом і характером не відповідає національним інтересам та потребам України як незалежної і суверенної держави". Звернення зареєстроване в Секретаріаті Конституційного суду. Читайте також: Зеленський підписав закон про ринок землі

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