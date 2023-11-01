Українські аграрії не змогли повернути $3 млрд через війну з росією

Експортери сільськогосподарської продукції залишили за кордоном близько $3 млрд доходів з моменту вторгнення росії, що збільшило тиск на золотовалютні резерви країни.

Про це пише Bloomberg.

"Приблизно 70%- 75% трейдери з різних галузей тримали за межами України з початку війни", - заявив анонімний посадовець, посилаючись на розрахунки Національного банку України.

Це одна з причин, чому уряд посилив контроль над поставками зернових та олійних культур.

"Минулого тижня, Кабінет Міністрів затвердив вимогу від експортерів зернових, що вони мають отримати ліцензії або надати дані про сплату податку на додану вартість за період, що передував вторгненню", - пише Bloomberg.

Перевізники також повинні будуть довести, що вони ввозять іноземну валюту.

Відповідно до указів, які були опубліковані сьогодні, нові правила набудуть чинності за 10 днів і діятимуть до 2024 року,

Україна це великий експортер сільськогосподарської продукції і дохід від експорту є є ключовим джерелом для країни у воєнний час. Вторгнення росії змусило деяких трейдерів триматися подалі від України.

Уряд прагне витіснити операторів-одноденок, а також ввозити більше валютного виторгу та збільшити збір податків, оскільки міжнародні союзники України, які надають мільярди доларів допомоги, ретельно вивчають її антикорупційні зусилля.

Минулого місяця Голова Національного банку Андрій Пишний заявив в інтерв'ю, що експортери не повернули валютний виторг на суму $8 млрд. Він не уточнив часовий період, але сказав, що в той час, як деякі перекази затримуються, інші "недобросовісні підприємці" взагалі не повертають свій виторг, що робить це питанням державної ваги, особливо в умовах воєнного часу. Оцінка охоплює останні 10 років, за словами чиновника, який розмовляв з Bloomberg.

Проте зусилля вимагають часу, а витрати зернотрейдерів зростають, оскільки їхні вантажі страждають від затримок. Минулого тижня перевірки експортерів стали однією з причин зупинки відвантажень сільськогосподарської продукції з портів Одеської області, що викликало численні скарги, а трейдери, які перевозять зерно через Дунай, заявили, що проблеми з експортними документами призвели до великих затримок.

Українські експортери зобов'язані репатріювати виторг протягом 180 днів – вимога, яка допомагає Національному банку України накопичувати золотовалютні резерви для підтримки гривні під час війни.