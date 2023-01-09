Кулеба назвав найкоротший шлях до перемоги над росією
Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у твітері.
"Україна вдячна партнерам за військову допомогу, але ми повинні бути чесними один перед одним: ніхто не зробив достатньо, поки російські чоботи залишаються на українській землі", – написав він.
Кулеба підкреслив, що озброєння України є найкоротшим шляхом до перемоги та відновлення миру та безпеки в Європі та за її межами.
Нагадаємо, раніше Кулеба зазначав, що Україна у 2023 році отримає від партнерів всю необхідну військову допомогу, яку не отримала у 2022 році.