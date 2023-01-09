Кулеба назвав найкоротший шлях до перемоги над росією

Найкоротший шлях до перемоги над російськими загарбниками – це надання Україні усієї необхідної зброї від міжнародних партнерів.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у твітері.

"Україна вдячна партнерам за військову допомогу, але ми повинні бути чесними один перед одним: ніхто не зробив достатньо, поки російські чоботи залишаються на українській землі", – написав він.

Кулеба підкреслив, що озброєння України є найкоротшим шляхом до перемоги та відновлення миру та безпеки в Європі та за її межами.

Нагадаємо, раніше Кулеба зазначав, що Україна у 2023 році отримає від партнерів всю необхідну військову допомогу, яку не отримала у 2022 році.