Кулеба розповів про пакунки, які отримують посольства України
Про це повідомляє голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, наші посольства й консульства продовжують роботу в режимі посилених заходів безпеки, кордонів поліції, приїздів кінологів, піротехніків та криміналістів.
Лише за останні два дні пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства у Гданську.
Як відзначив міністр, загалом дипустанови отримали вже 31 пакунок:
- Австрія – 1 пакунок;
- Ватикан – 1;
- Данія – 1;
- Іспанія – 5;
- Італія – 4;
- Казахстан – 1;
- Нідерланди – 1;
- Польща – 6;
- Португалія – 2;
- Румунія – 2;
- США – 1;
- Угорщина – 2;
- Франція – 1;
- Хорватія – 1;
- Чехія – 2.
Усі конверти мають одну й ту саму адресу відправника – автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Водночас відправлення у більшості випадків відбувалось із поштових відділень, які не мають систем відеоспостереження. Також на пакунках не були виявлені сліди ДНК.
"Я на постійному зв’язку із моїми колегами-міністрами закордонних справ, українські посольства взаємодіють з іноземною стороною в контексті розслідування всіх випадків погроз. Вдячний також правоохоронним органам України, які також оперативно розпочали слідство", – зазначив Кулеба.
Він зауважив, що кампанія терору проти дипломатів є безпрецедентною за своїми масштабами.
"Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася масованим атакам за такий короткий проміжок часу", – підкреслив голова зовнішньополітичного відомства.
Міністр додав, що наші дипломати й надалі продовжують працювати на перемогу України.
Нагадаємо, що посольства та консульства України після вибуху в українській дипустанові в Мадриді отримували закривавлені посилки.