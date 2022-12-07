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Кулеба розповів про пакунки, які отримують посольства України

07 грудня 2022, 14:57
Кулеба розповів про пакунки, які отримують посольства України
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Посольства України в інших країнах продовжують отримувати жалюгідні анонімні погрози. Водночас низка факторів вказує на професійний рівень втілення "акції".

Про це повідомляє голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, наші посольства й консульства продовжують роботу в режимі посилених заходів безпеки, кордонів поліції, приїздів кінологів, піротехніків та криміналістів.

Лише за останні два дні пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства у Гданську.

Як відзначив міністр, загалом дипустанови отримали вже 31 пакунок:

  • Австрія – 1 пакунок;
  • Ватикан – 1;
  • Данія – 1;
  • Іспанія – 5;
  • Італія – 4;
  • Казахстан – 1;
  • Нідерланди – 1;
  • Польща – 6;
  • Португалія – 2;
  • Румунія – 2;
  • США – 1;
  • Угорщина – 2;
  • Франція – 1;
  • Хорватія – 1;
  • Чехія – 2.

Усі конверти мають одну й ту саму адресу відправника – автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Водночас відправлення у більшості випадків відбувалось із поштових відділень, які не мають систем відеоспостереження. Також на пакунках не були виявлені сліди ДНК.

"Я на постійному зв’язку із моїми колегами-міністрами закордонних справ, українські посольства взаємодіють з іноземною стороною в контексті розслідування всіх випадків погроз. Вдячний також правоохоронним органам України, які також оперативно розпочали слідство", – зазначив Кулеба.

Він зауважив, що кампанія терору проти дипломатів є безпрецедентною за своїми масштабами.

"Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася масованим атакам за такий короткий проміжок часу", – підкреслив голова зовнішньополітичного відомства.

Міністр додав, що наші дипломати й надалі продовжують працювати на перемогу України.

Нагадаємо, що посольства та консульства України після вибуху в українській дипустанові в Мадриді отримували закривавлені посилки.

погрозипосольствоКулеба

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