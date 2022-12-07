Кулеба розповів про пакунки, які отримують посольства України

Посольства України в інших країнах продовжують отримувати жалюгідні анонімні погрози. Водночас низка факторів вказує на професійний рівень втілення "акції".

Про це повідомляє голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, наші посольства й консульства продовжують роботу в режимі посилених заходів безпеки, кордонів поліції, приїздів кінологів, піротехніків та криміналістів.

Лише за останні два дні пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства у Гданську.

Як відзначив міністр, загалом дипустанови отримали вже 31 пакунок:

Австрія – 1 пакунок;

Ватикан – 1;

Данія – 1;

Іспанія – 5;

Італія – 4;

Казахстан – 1;

Нідерланди – 1;

Польща – 6;

Португалія – 2;

Румунія – 2;

США – 1;

Угорщина – 2;

Франція – 1;

Хорватія – 1;

Чехія – 2.

Усі конверти мають одну й ту саму адресу відправника – автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Водночас відправлення у більшості випадків відбувалось із поштових відділень, які не мають систем відеоспостереження. Також на пакунках не були виявлені сліди ДНК.

"Я на постійному зв’язку із моїми колегами-міністрами закордонних справ, українські посольства взаємодіють з іноземною стороною в контексті розслідування всіх випадків погроз. Вдячний також правоохоронним органам України, які також оперативно розпочали слідство", – зазначив Кулеба.

Він зауважив, що кампанія терору проти дипломатів є безпрецедентною за своїми масштабами.

"Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася масованим атакам за такий короткий проміжок часу", – підкреслив голова зовнішньополітичного відомства.

Міністр додав, що наші дипломати й надалі продовжують працювати на перемогу України.

Нагадаємо, що посольства та консульства України після вибуху в українській дипустанові в Мадриді отримували закривавлені посилки.