ВІДПОЧИНОК НОВИНИНа аукціоні "Стів Джобс і Apple" від компанії RR Auction продадуть кілька класичних комп'ютерів Mac, рідкісний Apple-1, а також особисту куртку-бомбер Стіва Джобса.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Куртку Стіва Джобса й один із перших комп'ютерів Apple пустять з молотка
Аукціон пройде 12-19 серпня
Стів Джобс. Фото: korysne.co.ua
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Apple Insider.
Крім цього на аукціон виставлять підписану Джобсом інструкцію з експлуатації Apple II, випуск журналу Macworld з автографами Джобса і Стіва Возняка, програму і лист з автографами Джобса, а також материнську плату Macintosh 128K з автографами Джобса і Джеффа Раскіна.
Аукціон пройде 12-19 серпня.
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05 08 2021 11:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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