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Куртку Стіва Джобса й один із перших комп'ютерів Apple пустять з молотка

Аукціон пройде 12-19 серпня
На аукціоні "Стів Джобс і Apple" від компанії RR Auction продадуть кілька класичних комп'ютерів Mac, рідкісний Apple-1, а також особисту куртку-бомбер Стіва Джобса.
Куртку Стіва Джобса й один із перших комп Стів Джобс. Фото: korysne.co.ua

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Apple Insider.

Крім цього на аукціон виставлять підписану Джобсом інструкцію з експлуатації Apple II, випуск журналу Macworld з автографами Джобса і Стіва Возняка, програму і лист з автографами Джобса, а також материнську плату Macintosh 128K з автографами Джобса і Джеффа Раскіна.

Аукціон пройде 12-19 серпня.

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05 08 2021 11:46
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