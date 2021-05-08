Куртку Стіва Джобса й один із перших комп'ютерів Apple пустять з молотка

На аукціоні "Стів Джобс і Apple" від компанії RR Auction продадуть кілька класичних комп'ютерів Mac, рідкісний Apple-1, а також особисту куртку-бомбер Стіва Джобса.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Apple Insider.

Крім цього на аукціон виставлять підписану Джобсом інструкцію з експлуатації Apple II, випуск журналу Macworld з автографами Джобса і Стіва Возняка, програму і лист з автографами Джобса, а також материнську плату Macintosh 128K з автографами Джобса і Джеффа Раскіна.

Аукціон пройде 12-19 серпня.

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