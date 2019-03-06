Київ заполонили картаті метелики
У Міністерстві екології та природних ресурсів засилля цих комах пояснюють їх міграцією на північ, повідомляє "Українська правда".
"Днями кияни спостерігали феєрію метеликів і багато хто не міг пояснити це явище. Насправді ви побачили, латинською мовою Vanessa cardui. А ще цього метелика в Україні інколи називають чортополохівка", - йдеться в повідомленні.
Ці картаті метелики належить до мігруючих видів. І перелітають з Північної Африки на північ, щоб восени знову повернутися до Африки.
"Під час міграції швидкість переміщення метеликів може сягати до 50 км/год. і за добу пролітають до 500 км", - відзначили у Мінприроди.
Повідомляється, що ці метелики зимують десь на півночі Африки або на Близькому сході, де відкладають яйця.
"Коли з яєць вилуплюється гусінь, яка згодом перетворюється на лялечку, і з якої навесні виростає новий метелик, то чортополохівки нового покоління знову збираються в зграї і, за невідомим людській науці покликом природи, повертаються за кілька тисяч кілометрів до України і інших, навіть північних країн Європи", - повідомляють у Мінприроди.
У північній Європі теж виводяться нові покоління сонцевиків, які теж мігрують.
"Крім Будякового сонцевика, сезонна міграція кличе в далеку дорогу ще один вид сонцевиків, які водяться в Україні. Це – сонцевик адмірал (Vanessa atalanta), в окрасі якого більше чорного кольору", - підсумували у Мінприроди.
Користувачі соцмережі Facebook повідомляють, що спостерігають феєрію метеликів по всій Україні.
Нагадаємо, що науковці виявили і описали раніше невідому двопарноногу багатоніжку. Її останки добре збереглися у шматку бурштину з М'янми і мають вік близько 99 мільйонів років.
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