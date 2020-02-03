"Київстар" очолив рейтинг швидкості мобільного інтернету серед операторів
Лідером рейтингу серед мобільних операторів став "Київстар", за яким з мінімальним розривом слідують "Vodafone" і "lifecell", повідомляє "Економічна правда".
Згідно з даними компанії Ookla, якій належить додаток Speedtest, середня швидкість мобільного інтернету в Україні зросла з 16 Мбіт/c за підсумками 2018 року, до 20,5 Мбіт/c за підсумками минулого року.
При цьому в мережах "Київстар" середня швидкість завантаження (Download) склала 22,02 Мбіт/c, передачі (Upload) - 12,88 Мбіт/c. Для "Vodafone" ці показники дорівнювали 19,37 Мбіт/c і 11,16 Мбіт/c, а для "lifecell" - 19,42 Мбіт/c і 9,24 Мбіт/c відповідно.
Повідомляється, що мобільний інтернет "Київстар" був визнаний найшвидшим в Україні за версією Speedtest вже другий рік поспіль.
Нагадаємо, що в Україні до 2020 року з'явиться мобільний зв'язок 5G
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