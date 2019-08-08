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"Київстар", Vodafone і lifecell домовилися перерозподілити частоти 900 МГц для збільшення 4G-покриття

Наступним кроком має стати регіональний розподіл частот
Мобільні оператори "Київстар", Vodafone і lifecell домовилися перерозподілити радіочастоти в діапазоні 900 МГц.
"Київстар", Vodafone і lifecell домовилися перерозподілити частоти 900 МГц для збільшення 4G-покриття Фото: ria.ru

"Оператори мобільного зв'язку України (ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ПФ України", ТОВ "Лайфселл") під керівництвом НКРЗІ, під загальною координацією Офісу президента України, а також за участю громадської організації "Офіс ефективного регулювання" (BRDO), Української асоціації операторів зв'язку "ТЕЛАС", досягли принципової базової домовленості щодо перерозподілу радіочастотного ресурсу в діапазоні 900 МГц, зокрема визначивши його розміри для забезпечення максимального і ефективного використання радіочастотного ресурсу України кожним оператором", - повідомила прес-служба профільної Нацкомісії.

Наступним кроком має стати регіональний розподіл частот, а після цього - подача на розгляд і затвердження на державному рівні.

Прес-служба BRDO повідомила, що ці частоти будуть використані для збільшення 4G-покриття, яке в перспективі може охопити майже 100% населення України (крім окупованих територій).

Нагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до мобільного інтернету. Заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук говорив, що цей документ затверджує план дій, як до кінця року зробити все необхідне, щоб у невеликих містах, селах і на дорогах значно поліпшився зв'язок.

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08 08 2019 11:18
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