Кирил сподівається, що приїде в Україну і зустрінеться "зі своїм народом"

За його словами, політична ситуація і кон'юнктура – явища "скороминущі"

Предстоятель РПЦ Кирил сподівається, що в майбутньому зможе побувати в Києво-Печерській лаврі і зустрітися з віруючими Української православної церкви Московського патріархату.

"У мене зберігається надія, що я зможу помолитися в Києво-Печерській лаврі, зустрітися зі своїм віруючим народом, з єпископатом Української церкви, який сьогодні героїчно відстоює канонічне православ'я", - сказав Кирил в бесіді з журналістами, повідомляє ТАСС.

За його словами, політична ситуація і кон'юнктура – явища "скороминущі".

Кирил закликав паству УПЦ МП "твердо триматися віри, не піддаватися спокусам".

"Духовна, культурна, цивілізаційна єдність росіян і українців сильніша, ніж тимчасові політичні схеми і моделі, які працюють на руйнування цієї єдності", - заявив предстоятель РПЦ.

Нагадаємо, 15 грудня була створена Православна церква в Україні, яка об'єднала УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і частину УПЦ Московського патріархату. Її предстоятелем було обрано єпископа Епіфанія, який отримав титул митрополита Київського і всієї України. Раніше такий титул був у Онуфрія. Епіфаній, як було анонсовано раніше, отримає томос про автокефалію напередодні Різдва - 6 січня 2019 року в Константинополі.

УПЦ МП відмовилася визнати створення Православної церкви України. Загалом з 10 архієреїв УПЦ МП, чиєї появи очікували в Софії Київській, фізично були присутні лише двоє - митрополити Переяслав-Хмельницький Олександр (Драбинко) та Вінницький Симеон (Шостацький).

Новообраний предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що нова церква готова прийняти до свого складу архієреїв і священиків Української православної церкви Московського патріархату, залишивши всі протиріччя в минулому.