ПОЛІТИКА

Китай постачав росії деталі для дронів на понад € 55 млн під час війни з Україною – The Telegraph

03 вересня 2025, 13:18
Фото: з вільного доступу
Видання виявило, що китайські компанії постачають деякі деталі, за які їх "не покарають".

За даними розслідування The Telegraph, китайські компанії протягом 2023–2024 років безпосередньо постачали матеріали та комплектуючі російським фірмам, що перебувають під санкціями, на суму щонайменше 55 мільйонів євро. Частина поставок — близько 12,5 млн євро — була направлена компаніям, пов’язаним із виробництвом іранських дронів-камікадзе "Шахед".

Серед експортованих товарів були авіаційні двигуни, мікрочіпи, металеві сплави, об’єктиви для камер, скловолокно та вуглецеві нитки — ключові компоненти для створення бойових дронів, які використовуються росією під час атак на Україну.

The Telegraph виявив 97 китайських постачальників, а аналіз глобальних торгових даних компанії Sayari підтвердив прямі поставки до росії. Хоча Китай офіційно демонструє нейтралітет щодо війни, його постачання деталей для дронів свідчать про тісну військову співпрацю з москвою.

У першій половині 2024 року росія виробила понад 2,000 дронів "Гарпія", майже на рівні обсягів 2023 року. Серед китайських постачальників, що працювали через посередників, були Mile Hao Xiang Technology, Ningbo Peak Cloud Import and Export та інші, які постачали двигуни та авіаційні деталі.

Експерти зазначають, що фактичний обсяг поставок Китаєм до росії, ймовірно, значно більший, ніж відображено у статистиці, а вартість у 55 млн євро є мінімальною оцінкою. Лектор із зовнішньої політики Університету Ексетера Андреа Гіселлі підкреслив, що Китай керується стратегічними інтересами й підтримує росію, не беручи участі у війні безпосередньо, щоб не ризикувати глобальними економічними амбіціями.

Ця співпраця підкреслює складну дилему Пекіна: офіційно виступати за стабільність, але одночасно підтримувати стратегічного союзника через постачання товарів подвійного призначення.

