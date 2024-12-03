Китай жорстко відповів на санкції США – WP

Нові обмеження Пекіна включають надтверді матеріали

Китай оголосив про заборону на експорт до США галію, германію, сурми та інших ключових високотехнологічних матеріалів. Таке рішення ухвалено у відповідь на американські обмеження на експорт напівпровідників.

Про це пише видання The Washington Times.

У матеріалі йдеться, що посилення торговельних обмежень відбувається на тлі погроз нового президента Дональда Трампа різко підвищити тарифи на імпорт з Китаю та інших країн, що може призвести до посилення напруженості у сфері торгівлі та технологій.

У липні 2023 року Китай заявив, що вимагатиме від експортерів запитувати ліцензії на відправлення до США стратегічно важливих матеріалів, таких як галій і германій. У серпні Міністерство торгівлі Китаю заявило, що обмежить експорт сурми, яка використовується в широкому спектрі продукції - від акумуляторів до зброї, - і посилить контроль за експортом графіту.