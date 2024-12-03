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Китай жорстко відповів на санкції США – WP

03 грудня 2024, 17:33
Китай жорстко відповів на санкції США – WP
Фото: з вільного доступу
Нові обмеження Пекіна включають надтверді матеріали
Китай оголосив про заборону на експорт до США галію, германію, сурми та інших ключових високотехнологічних матеріалів. Таке рішення ухвалено у відповідь на американські обмеження на експорт напівпровідників.
 
Про це пише видання The Washington Times.
 
У матеріалі йдеться, що посилення торговельних обмежень відбувається на тлі погроз нового президента Дональда Трампа різко підвищити тарифи на імпорт з Китаю та інших країн, що може призвести до посилення напруженості у сфері торгівлі та технологій.
 
У липні 2023 року Китай заявив, що вимагатиме від експортерів запитувати ліцензії на відправлення до США стратегічно важливих матеріалів, таких як галій і германій. У серпні Міністерство торгівлі Китаю заявило, що обмежить експорт сурми, яка використовується в широкому спектрі продукції - від акумуляторів до зброї, - і посилить контроль за експортом графіту.
 
Нові обмеження Пекіна охоплюють надтверді матеріали, до яких відносяться алмази та інші синтетичні матеріали, які не піддаються стисненню і мають високу щільність. Вони використовуються в багатьох промислових галузях, таких як ріжучі інструменти, дискові гальма і захисні покриття. Ліцензійні вимоги, про які Китай оголосив у серпні, також охоплюють технології виплавки і розділення, обладнання та інші предмети, пов'язані з надтвердими матеріалами.
 
Китай є найбільшим світовим джерелом галію і германію, які виробляються в невеликих кількостях, але необхідні для виробництва комп'ютерних чіпів для мобільних телефонів, автомобілів, сонячних батарей, військової техніки та іншого.
 
За даними Геологічної служби США, США отримують близько половини своїх поставок галію і германію безпосередньо з Китаю. У 2022 році Китай експортував близько 23 метричних тонн (25 тонн) галію і виробляв близько 600 метричних тонн (660 тонн) германію на рік.

 

ВІЙНА В

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