Німеччина заблокувала продаж Китаю стратегічного заводу через загрозу нацбезпеці

Уряд Німеччини вважає, що Китай може використати німецькі газові турбіни для військових кораблів.

Німеччина заблокувала продаж Китаю турбінного бізнесу дочірньої компанії Volkswagen Group – MAN Energy Solutions – з міркувань національної безпеки.

Про це повідомляє CNN.

MAN Energy Solutions ще у червні минулого року оголосила про плани продати свій бізнес із виробництва газових турбін китайській державній компанії CSIC Longjiang GH Gas Turbine. Однак після перевірки потенційної угоди уряд Німеччини дійшов висновку, що Китай може використати газові турбіни для військових кораблів.

Цього тижня міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Берлін вітає інвестиції іноземних компаній, але технології, які стосуються "громадської безпеки", мають бути захищені від країн, "які, можливо, не завжди мають з нами дружні стосунки".