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Лідери Балтії закликали Європу зміцнювати оборону замість переговорів із кремлем

29 червня 2026, 09:17
Лідери Балтії закликали Європу зміцнювати оборону замість переговорів із кремлем
Фото: epa/vostock-photo
Лідери країн Балтії критично ставляться до закликів деяких західноєвропейських політиків щодо негайного початку переговорів із кремлем та заморожування лінії фронту.

Війна росії проти України докорінно змінює європейську політику безпеки, перетворюючи ЄС на проект миру, який відтепер змушений захищати себе зброєю.

Про це заявили прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал та прем'єр Латвії Андріс Кульбергс в інтерв'ю Euractiv.

За словами Міхала, раніше оборонна співпраця не була пріоритетом для блоку, проте ситуація кардинально змінилася. "Європа була проектом миру без зброї. Тепер це буде проект миру, але зі зброєю. Це велика різниця, бо якщо Європа, найбагатший регіон світу, матиме зброю та здатність реагувати на загрози безпеці як всередині, так і зовні, Європа стане набагато сильнішою", – наголосив естонський прем'єр, додавши, що ці зміни зроблять Європу надійнішим та передбачуванішим глобальним гравцем.

Водночас лідери країн Балтії критично ставляться до закликів деяких західноєвропейських політиків щодо негайного початку переговорів із кремлем та заморожування лінії фронту. Кульбергс підкреслив, що не вірить у мирні угоди з росією на цьому етапі. За його словами, головне завдання зараз, не компроміси, а зміцнення кордонів, щоб на східному фланзі Європи не залишилося жодної "слабкої ланки". "Ми повинні мати єдиний підхід, тільки тоді не буде жодних смішних ідей. Спочатку ми повинні довіряти собі. Ми повинні продемонструвати силу", – заявив прем'єр Латвії, додавши, що його країна вже збільшила інвестиції в оборону до 5% ВВП, перевищуючи оборонні цілі Альянсу.

Нагадаємо, нещодавно в Туреччині заявили про готовність прийняти нові переговори між Україною та рф. Глава МЗС Хакан Фідан зазначив, що в дипломатичному процесі настав застій, тому Анкара прагне активізувати діалог на основі міжнародного права. Водночас Зеленський наголосив, що навіть у росіян є претензія до путіна через відсутність кінця війни, тому потрібні реальні переговори, і Україна вже надала всі необхідні пропозиції для їхнього початку.

війнаоборонаЄвросоюзпереговори з рфкраїни Балтії

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