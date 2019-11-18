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"Ліс у смартфоні": до реєстру додали ще дві області
Дізнатися про функціонування та механізм дії онлайн-карти можна на сайті
Фото: КП "Дарницьке лісопаркове господарство"
Державне агентство лісових ресурсів підключила лісогосподарські підприємства Житомирської та Закарпатської області до електронного реєстру дозвільних квитків на заготівлю деревини та онлайн-карти рубок, повідомляє "Економічна правда".
Загалом же на сайті доступна інформація про вісім областей - Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Київську, Волинську, Тернопільську, Закарпатську, Житомирську.
Дізнатися про функціонування та механізм дії онлайн-карти можна на сайті LK.UKRFOREST.COM.
Нагадаємо, що уряд запустив "ліс у смартфоні" у 6 областях.
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