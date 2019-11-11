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Уряд запустив «ліс у смартфоні» у 6 областях

Електронний сервіс, який дає змогу виявляти незаконні рубки лісу, запрацював у шести областях України.
Уряд запустив «ліс у смартфоні» у 6 областях Фото: Facebook / Роман Бочкала

Про це повідомляють на сайті Кабінету міністрів України, передає "Громадське".

Зокрема, в електронному ресурсі, який надає можливість виявити законні та незаконні рубки лісу, містяться дані з видачі дозволів на лісозаготівлю у Чернігівській, Полтавській, Рівненській, Київській, Волинській та Тернопільській областях.

"Кожна людина може зайти з комп’ютера чи телефону на сайт LK.UKRFOREST.COM та ознайомитися з переліком лісорубних квитків на заготівлю деревини або перевірити на карті законність здійснення рубок. Реєстр містить низку опцій, зокрема, можна обрати необхідну область, лісгосп, лісництво, квартал та виділ, систему і тип рубок, їхній статус та період проведення", — повідомляють у Кабміні.

Там також рекомендують українцям звертатися до поліції у разі виявлення незаконних рубок за допомогою нового сервісу.

Водночас в уряді анонсують запуск електронного реєстру видачі дозволів на промисловий збір ягід, грибів, меду та лікувальних трав. Відповідні розділи у системі мають з'явитися незабаром.

Нагадаємо, що СБУ підозрює посадових осіб Красноградського лісового господарства в Харківській області в розкраданні цінних порід деревини на 6 млн гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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11 11 2019 14:20
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