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Вирубка лісів Амазонки досягла найвищого рівня за 15 років

Ми маємо діяти більш рішуче щодо цих злочинів
Вирубка у тропічних лісах Амазонки в Бразилії досягла найвищого рівня за останні 15 років.
Вирубка лісів Амазонки досягла найвищого рівня за 15 років Фото: blogs.edf
Про це повідомляє ВВС.
 
Згідно зі звітом бразильського Агентства космічних досліджень (Inpe), вирубка лісів збільшилася на 22% за рік.
 
За останніми даними, у період з 2020 по 21 рік було втрачено близько 13 235 кв. км лісу, це найвищий показник із 2006 року.
 
Водночас, за словами міністра довкілля Хоакіма Лейте, ці дані «не зовсім точно відображають ситуацію за останні кілька місяців».
 
"Ми маємо діяти більш рішуче щодо цих злочинів", - заявив він.
 
Амазонка є домівкою для близько трьох мільйонів видів рослин та тварин та одного мільйона корінних жителів. Її ліси є життєво важливим запасом вуглецю, що уповільнює темпи глобального потепління.
 
Вирубка лісів Амазонки в Бразилії збільшилася за президента Жаїра Болсонару, який заохочував сільське господарство та видобуток корисних копалин у тропічних лісах. У минулому він також конфліктував з Inpe через вирубку лісів, звинувативши агентство 2019 року в тому, що воно зганьбило репутацію Бразилії.
 
На листопадовій конференції щодо клімату в Глазго Бразилія була серед країн, які підписали велику угоду про припинення такої практики.
 
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19 11 2021 10:53
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