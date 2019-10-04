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Луганщині повертають українське телебачення та радіо

"Почали вмикати, Лисичанськ, Біловодськ уже, решта в процесі"
У Луганській області почали відновлювати українське мовлення.
Луганщині повертають українське телебачення та радіо Фото:facebook.com/petroporoshenko

"Питання відновлення українського мовлення вирішено… Теле та радіо-сигнал в аналоговому форматі вже доступний глядачам та слухачам всієї Луганщини, в тому числі і окупованої частини", – зазначив в. о. голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь у Facebook, повідомляє УП.

Гендиректор філії Національної суспільної телерадіокомпанії "UA:Донбас" Андрій Шаповалов уточнив: "Почали вмикати, Лисичанськ, Біловодськ уже, решта в процесі".

Нагадаємо, що мовлення радіо- і телеканалів через знеструмлення наразі відсутнє з шести щогл у Луганській області. Не працюють радіо- і телерелейні станції у Лисичанську, Широкому, Білолуцьку, Зоринівці, Сватовому і Біловодську.

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10 04 2019 17:57
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