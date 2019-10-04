CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Луганській області почали відновлювати українське мовлення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Луганщині повертають українське телебачення та радіо
"Почали вмикати, Лисичанськ, Біловодськ уже, решта в процесі"
Фото:facebook.com/petroporoshenko
"Питання відновлення українського мовлення вирішено… Теле та радіо-сигнал в аналоговому форматі вже доступний глядачам та слухачам всієї Луганщини, в тому числі і окупованої частини", – зазначив в. о. голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь у Facebook, повідомляє УП.
Гендиректор філії Національної суспільної телерадіокомпанії "UA:Донбас" Андрій Шаповалов уточнив: "Почали вмикати, Лисичанськ, Біловодськ уже, решта в процесі".
Нагадаємо, що мовлення радіо- і телеканалів через знеструмлення наразі відсутнє з шести щогл у Луганській області. Не працюють радіо- і телерелейні станції у Лисичанську, Широкому, Білолуцьку, Зоринівці, Сватовому і Біловодську.
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