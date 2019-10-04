Українське мовлення на Луганщині припинене з шести станцій, – концерн РРТ
Об’єкти працюють в аварійному режимі, від дизельно-генераторних установок, інформує "Радіо Свобода".
"Наслідком відключення електропостачання об’єктів стало повне припинення трансляції програм телебачення в аналоговому і цифровому форматі та порушення в роботі радіомовлення і засобів СБУ, Міністерства оборони, МВС, Держспецзв'язку, ВАТ Укртелеком, мобільних та інших операторів зв'язку по всій території Луганської області, включаючи непідконтрольні", – повідомив в.о. директора концерну РРТ Сергій Мікрюков.
РРТ повідомляє, що об’єкти відключені через борг за спожиту електроенергію перед постачальником, а борг утворився, серед іншого, через заборгованість у розмірі 99,2 мільйонів гривень з боку Національної суспільної телерадіокомпанії України.
8 квітня в.о. голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія заявив, що у "Суспільного" мовця немає боргу перед РРТ, бо ця послуга навіть не замовлялась і на неї не передбачались гроші в бюджеті.
Нагадаємо, що з 4 квітня в Луганській області частково відключено мовлення українського телебачення і радіо.
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