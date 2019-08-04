На Луганщині зникло українське телебачення і радіо

Через знеструмлення об’єктів Концерну радіозв’язку, радіомовлення та телебачення відсутній аналоговий сигнал та цифрове телебачення Т2 у Станиці Луганській, Сватовому, Біловодську, Міловому, Новопскові та Лисичанську

З 4 квітня в Луганській області частково відключено мовлення українського телебачення і радіо.

"Через борг перед ТОВ "ЛЕО" з 9:00 четверга знеструмлено вежу в м. Лисичанськ", - йдеться у зверненні колективу філії ПАТ "НСТУ" "Регіональна дирекція UA: Донбас".

"Через це, замість українських радіо та телеканалів, на співпадаючих частотах ведуть мовлення пропагандистські радіостанції і телеканали, що розташовані на окупованій території. Така ситуація викликає негативну реакцію жителів", - заявили в НСТУ.

Водночас в коментарі "Радіо Свобода" в.о. голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія заявив, що у "Суспільного" мовця немає боргу перед Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ) за вимкнену трансляцію радіо- і телеканалів на Луганську область, бо ця послуга навіть не замовлялась, на неї не передбачались гроші в бюджеті.

Він підтвердив часткову відсутність українського радіосигналу та аналогового телесигналу в Луганській області.

Схожі відключення відбулися і в Сумській області.

"Чому саме такі відключення – це таємниця, покрита мороком, чому вони діють саме так. В листуванні з нами вони (РРТ – ред.) наполягають на поверненні їм 99,7 мільйона гривень за минулий рік, які ані в документах не відображені, ані в бюджеті не передбачені. Навіть якби ці гроші у НСТУ були, у нас немає жодної юридичної підстави розраховуватися з РРТ", - сказав Аласанія.

За його словами, у НСТУ існує лише заборгованість в обсязі 6,7 мільйона гривень за перший квартал 2018 року, ця заборгованість сплачується за графіком.

Після цього НСТУ більше не замовляла РРТ трансляцію каналів, яка зараз були відключена.

Нагадаємо, що телебачення залишається одним із основних джерел інформації для переважної більшості українців. Для 74% українців телебачення - досі основне джерело інформації. Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).