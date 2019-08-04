На Луганщині зникло українське телебачення і радіо
"Через борг перед ТОВ "ЛЕО" з 9:00 четверга знеструмлено вежу в м. Лисичанськ", - йдеться у зверненні колективу філії ПАТ "НСТУ" "Регіональна дирекція UA: Донбас".
"Через це, замість українських радіо та телеканалів, на співпадаючих частотах ведуть мовлення пропагандистські радіостанції і телеканали, що розташовані на окупованій території. Така ситуація викликає негативну реакцію жителів", - заявили в НСТУ.
Водночас в коментарі "Радіо Свобода" в.о. голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія заявив, що у "Суспільного" мовця немає боргу перед Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ) за вимкнену трансляцію радіо- і телеканалів на Луганську область, бо ця послуга навіть не замовлялась, на неї не передбачались гроші в бюджеті.
Він підтвердив часткову відсутність українського радіосигналу та аналогового телесигналу в Луганській області.
Схожі відключення відбулися і в Сумській області.
"Чому саме такі відключення – це таємниця, покрита мороком, чому вони діють саме так. В листуванні з нами вони (РРТ – ред.) наполягають на поверненні їм 99,7 мільйона гривень за минулий рік, які ані в документах не відображені, ані в бюджеті не передбачені. Навіть якби ці гроші у НСТУ були, у нас немає жодної юридичної підстави розраховуватися з РРТ", - сказав Аласанія.
За його словами, у НСТУ існує лише заборгованість в обсязі 6,7 мільйона гривень за перший квартал 2018 року, ця заборгованість сплачується за графіком.
Після цього НСТУ більше не замовляла РРТ трансляцію каналів, яка зараз були відключена.
Нагадаємо, що телебачення залишається одним із основних джерел інформації для переважної більшості українців. Для 74% українців телебачення - досі основне джерело інформації. Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України