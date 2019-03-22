Для 74% українців телебачення - досі основне джерело інформації

Якщо ж говорити про рейтинг довіри, то цифри суттєво відрізняються. Втім, телебачення, все одно лишається найавторитетнішим джерелом інформації

Телебачення залишається одним із основних джерел інформації для переважної більшості українців. Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

74% опитаних заявили, що про стан справ в Україні та в світі дізнаються саме з українських телеканалів. Це на 12% менше, ніж минулого року, повідомляє BBC.

На другому місці в рейтингу - інтернет-ЗМІ, які є джерелом інформації для 27,5% респондентів. При цьому, за рік ця цифра майже не змінилася - у лютому 2018 року вона складала 27,1%.

23,5% опитаних кажуть, що дістають інформацію з соцмереж, ще 10,6% дізнаються про останні новини від друзів родичів і близьких.

Якщо ж говорити про рейтинг довіри, то цифри суттєво відрізняються. Втім, телебачення, все одно лишається найавторитетнішим джерелом інформації.

Показово, що говорячи про критерії вибору того чи іншого джерела інформації, значна частина опитаних згадує близькість поглядів, що висловлюються у ЗМІ, до їхніх власних переконань (28,4%).

На якість контенту звертають увагу 30,4%, на зручність доступу до ЗМІ - 17,6%, на його репутацію - 16,3%.

Також респондентів запитали, просування яких ідей у ЗМІ вони вважають неприйнятним.

76% заявили, що не читатимуть або не дивитимуться ЗМІ, які виступають за легалізацію наркотиків і проституції.

54% так само ставляться до просування ідей ЛГБТ, 50,5% - до закликів до обмеження доступу до російських видань.

Лише трохи більше половини респондентів (52%) вважають, що в більшості випадків здатні особисто відрізнити якісну інформацію від фейків.

Водночас понад чверть опитаних визнали, що або взагалі не можуть відрізнити одне від іншого, або можуть зробити це лише в меншості випадків.

Опитування КМІС проводилося у лютому 2019 року в усіх регіонах України, окрім Криму і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Похибка не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, що у прикордонних районах Сумської області відключено українське телемовлення.