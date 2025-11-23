Майже 200 тисяч українців у США ризикують втратити легальний статус через імміграційні обмеження Трампа

Юристи, які допомагають українцям у США, повідомляють про численні випадки арештів та затримань мігрантів на роботі та під час рейдів.

Затримки у роботі гуманітарної програми для українців, запровадженої за президентства Джо Байдена, призвели до того, що близько 200 тисяч осіб опинилися під загрозою втратити свій легальний статус у США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішні дані американського уряду.

Програма Uniting for Ukraine, започаткована у квітні 2022 року, дозволила майже 260 тисячам українців в’їхати до США на дворічний період. Проте у січні, після повернення Дональда Трампа до влади, обробка заявок і поновлень була призупинена з міркувань безпеки.

Попри те, що федеральний суд у травні наказав відновити обробку заявок, дані уряду показують, що з того часу опрацьовано лише 1 900 заявок — це лише мала частина від тих, у кого закінчується термін дії статусу. Окрім того, у липні до пакету видатків було додано збір у $1 000 для кожної гуманітарної заявки.

Юристи, які допомагають українцям у США, повідомляють про численні випадки арештів та затримань мігрантів на роботі та під час рейдів. Деякі українці вирішують залишити країну самостійно, побоюючись депортації або втрати можливості повернутися.

Так, 31-річний програміст Євгеній Падафа, який очікував розгляду своєї заявки з березня, обрав самодепортацію до Аргентини, де діє гуманітарна програма для українців, через страх залишитися без легального статусу.

Політика Трампа щодо мігрантів у США відзначалася жорсткими обмеженнями: закриття південного кордону для нелегальних мігрантів, обмеження прав дітей іммігрантів, а також призупинення тимчасових програм для українців, кубинців, гаїтян, венесуельців та інших. У березні 2025 року він позбавив легального статусу близько 530 тисяч мігрантів з Латинської Америки.

Експерти та правозахисники закликають адміністрацію США терміново відновити обробку заявок, щоб українці могли легально залишатися в країні та уникнути гуманітарної кризи серед переселенців.