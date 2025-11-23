Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Майже 200 тисяч українців у США ризикують втратити легальний статус через імміграційні обмеження Трампа

23 листопада 2025, 13:01
Майже 200 тисяч українців у США ризикують втратити легальний статус через імміграційні обмеження Трампа
Юристи, які допомагають українцям у США, повідомляють про численні випадки арештів та затримань мігрантів на роботі та під час рейдів.

Затримки у роботі гуманітарної програми для українців, запровадженої за президентства Джо Байдена, призвели до того, що близько 200 тисяч осіб опинилися під загрозою втратити свій легальний статус у США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішні дані американського уряду.

Програма Uniting for Ukraine, започаткована у квітні 2022 року, дозволила майже 260 тисячам українців в’їхати до США на дворічний період. Проте у січні, після повернення Дональда Трампа до влади, обробка заявок і поновлень була призупинена з міркувань безпеки.

Попри те, що федеральний суд у травні наказав відновити обробку заявок, дані уряду показують, що з того часу опрацьовано лише 1 900 заявок — це лише мала частина від тих, у кого закінчується термін дії статусу. Окрім того, у липні до пакету видатків було додано збір у $1 000 для кожної гуманітарної заявки.

Юристи, які допомагають українцям у США, повідомляють про численні випадки арештів та затримань мігрантів на роботі та під час рейдів. Деякі українці вирішують залишити країну самостійно, побоюючись депортації або втрати можливості повернутися.

Так, 31-річний програміст Євгеній Падафа, який очікував розгляду своєї заявки з березня, обрав самодепортацію до Аргентини, де діє гуманітарна програма для українців, через страх залишитися без легального статусу.

Політика Трампа щодо мігрантів у США відзначалася жорсткими обмеженнями: закриття південного кордону для нелегальних мігрантів, обмеження прав дітей іммігрантів, а також призупинення тимчасових програм для українців, кубинців, гаїтян, венесуельців та інших. У березні 2025 року він позбавив легального статусу близько 530 тисяч мігрантів з Латинської Америки.

Експерти та правозахисники закликають адміністрацію США терміново відновити обробку заявок, щоб українці могли легально залишатися в країні та уникнути гуманітарної кризи серед переселенців.

СШАімміграціяДональд Трампукраїнці

Останні матеріали

російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 08:57
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли
Політика
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли "посланці миру" до Києва
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 16:49
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати
Політика
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати "скільки потрібно" Байдена – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється