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Генпрокурор вважає, що скасована стаття про незаконні статки була неефективною

За словами Луценка, висловлювати претензії до КС можуть лише ті, хто "ретельно не вчитувався в документи"
Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що стаття про незаконне збагачення чиновників, скасована Конституційним судом, не була дієвою на практиці.
Генпрокурор вважає, що скасована стаття про незаконні статки була неефективною Фото: unian.ua

"Рішення КСУ не є великою несподіванкою. Спеціалісти в галузі права знають, що наш фантастичний Комітет з антикорупційної діяльності Верховної Ради підготував текст закону, який не відповідає практиці юридичного застосування", – заявив він під час брифінгу у середу, повідомляє "Українська правда".

Свідченням неефективності є те, що "за всі ці роки НАБУ не змогло притягнути до відповідальності по цій статті жодну особу", наполягає він.

"Юристи називають такі статті "мертвими", тобто тими, які не можна застосувати на практиці… Норми погано прописаного закону не діяли… Очевидно, треба поправити закон і діяти рішуче в цьому напрямку", – додав очільник ГПУ.

Він зазначив, що підтримує  точку зору Петра Порошенка в тому, що треба проаналізувати рішення Конституційного суду і після цього внести до парламенту новий законопроект, "який буде дієвим, ефективним для того, щоб незаконне збагачення в нашій країні каралося не на словах, як сьогодні, а на ділі".

26 лютого КС визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Ініціаторами подання стали 59 народних депутатів, за словами Найєма, 24 з них раніше голосували "за" внесення статті 368-2 КК в нинішній редакції.

Серед тих, хто звернувся до КС, 23 нардепа від "Народного фронту", по 11 нардепів БПП і групи "Відродження", 10 нардепів з "Опоблоку", 3 - від "Волі народу", 1 з Радикальної партії.

Як відомо, Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Національне антикорупційне бюро розслідує 50 кримінальних проваджень за статтею 368-2. Найтяжче передбачене покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також, чотири з 18 суддів Конституційного суду проголосували проти скасування статті 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

 

 

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27 02 2019 15:27
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