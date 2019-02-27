Луценко підтвердив, що деталі для армії завозять контрабандою з Росії

Зокрема, Луценко заявив, що продаж військової техніки до 2014 році ускладнив ремонт бойової техніки підприємств оборонпрому

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що частину деталей для військової техніки Україна отримує контрабандою з Російської Федерації.

Велика кількість вузлів і агрегатів для військової техніки виробляється виключно в Російській Федерації, а відтворення такого виробництва буде коштувати "мільярдних капіталовкладень".

"Напевно, ні для кого не секрет, що в останні роки більшість з цих запчастин український оборонпром отримує від волонтерів та підприємців, які контрабандним способом доставляють їх з території Російської Федерації", - сказав Луценко під час брифінгу 27 лютого.

"В часи війни, для воюючої країни, я вважаю це прийнятним", - додав він. За його словами, "неприйнятним" і "аморальним" для нього є "груба нажива на такому бізнесі".

"Генеральна прокуратура проводить ще з 2016 року слідство по багатьом постачальникам на підприємства оборонного комплексу", - сказав генпрокурор.

Він розповів, що на початку 2017 в ході обшуків у ТзОВ "Оптимумспецдеталь" були вилучені докази про можливість розрань держкоштів в особливо великому обсязі.

Того ж року, після опрацювання вилучених під час обшуку документів, в прокуратурі розглядалася можливість впливу "ділків" підприємства на працівників НАБУ.

Луценко заявив, що за минулий рік ДФС провела податкову перевірку усіх контрагентів "Оптимумспецдеталі".

"Дійсно, підприємства військового комплексу, а також завод "Кузня на Рибальському", який готував певні вироби для підприємств оборонпрому отримували від "Оптимумспецдеталі" продукцію в основному походженням із країни агресора, яка була доправлена в неустановлений слідством спосіб", - сказав генпрокурор.

Також, за словами Луценка, з РФ постачалося "реальне залізо", яке успішно використали для ремонту військової техніки і успішно веде себе в зоні військових дій на Донбасі.

Генпрокурор запевнив, що слідство вже вийшло на фінальну стадію процесуальних дій, коли журналісти Бігуса опублікували розслідування про розкраданні в оборонці.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Перед цим перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський попросив правоохоронні органи перевірити оприлюднені у журналістському розслідуванні проекту Bihus.Info дані про незаконні оборудки при закупівлях в армії за участю його сина Ігоря.