Луценко зарахував загиблих на Євромайдані міліціонерів до Небесної сотні
Луценко зачитав висновки експертизи, згідно з якими встановлена прямий причинно-наслідковий зв'язок між жертвами на Майдані і наказами вищого керівництва країни та силових органів. Про це він сказав на засіданні комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
За словами генпрокурора, силовики, які виконували накази, також є "жертвами".
"Підкреслюю, мова йде про всі сторони конфлікту, тому що серед Небесної сотні є і 18 загиблих міліціонерів. І ті, і ті - жертви", - сказав Луценко.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство стосовно винних у загибелі людей на Майдані і готова передати справу до суду.
32 обвинувачених у злочинах проти Євромайдану підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 5-річного терміну давності.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку