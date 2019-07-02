Луценко зарахував загиблих на Євромайдані міліціонерів до Небесної сотні

За словами генпрокурора, силовики, які виконували накази, також є "жертвами"

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що 18 загиблих в 2014 році на Майдані Незалежності міліціонерів також входять в Небесну сотню, тому що є жертвами.

Луценко зачитав висновки експертизи, згідно з якими встановлена ​​прямий причинно-наслідковий зв'язок між жертвами на Майдані і наказами вищого керівництва країни та силових органів. Про це він сказав на засіданні комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

За словами генпрокурора, силовики, які виконували накази, також є "жертвами".

"Підкреслюю, мова йде про всі сторони конфлікту, тому що серед Небесної сотні є і 18 загиблих міліціонерів. І ті, і ті - жертви", - сказав Луценко.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство стосовно винних у загибелі людей на Майдані і готова передати справу до суду.

32 обвинувачених у злочинах проти Євромайдану підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 5-річного терміну давності.