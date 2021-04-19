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Львів готує карантинні заходи на Великдень: як відзначатимуть свято

Карантин у Львові не буде ослаблений на Великдень, свято відзначатимуть з урахуванням обмежень. На сьогодні місцева влада готує відповідний протокол.
Львів готує карантинні заходи на Великдень: як відзначатимуть свято Андрій Садовий. Фото: Андрій Поліковський/iPress.ua

За його словами, за останні два дні у Львові знову фіксується зростання захворюваності на COVID, повідомляє "РБК-Україна". У зв'язку зі святами визначаються з форматом освячення.

"Зараз ми розробляємо протокол, згідно з яким це все буде відбуватися: на відкритому повітрі, з дотриманням великої дистанції між вірянами. Також священнослужителі дозволять самостійно освятити великодні кошики вдома святою водою", - зазначив Садовий.

Він також додав, що не можна допускати великого скупчення людей в одному місці.

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19 04 2021 13:50
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