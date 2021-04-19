CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКарантин у Львові не буде ослаблений на Великдень, свято відзначатимуть з урахуванням обмежень. На сьогодні місцева влада готує відповідний протокол.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Львів готує карантинні заходи на Великдень: як відзначатимуть свято
Андрій Садовий. Фото: Андрій Поліковський/iPress.ua
За його словами, за останні два дні у Львові знову фіксується зростання захворюваності на COVID, повідомляє "РБК-Україна". У зв'язку зі святами визначаються з форматом освячення.
"Зараз ми розробляємо протокол, згідно з яким це все буде відбуватися: на відкритому повітрі, з дотриманням великої дистанції між вірянами. Також священнослужителі дозволять самостійно освятити великодні кошики вдома святою водою", - зазначив Садовий.
Він також додав, що не можна допускати великого скупчення людей в одному місці.
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19 04 2021 13:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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