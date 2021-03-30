Львів може долучитися до проєкту City Express – Криклій
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури з посиланням на виступ очільника відомства Владислава Криклія під час дискусії "S-bahn по-львівськи. Як Укрзалізниця може допомогти вирішити транспортні проблеми Львова".
"Зараз ми напрацьовуємо подібні проєкти для Києва, Дніпра і Харкова і я переконаний, що Львів як велике туристичне місто теж має долучатися до цього проєкту. Це має бути співпраця кількох гілок влади та міст-супутників, які дотичні до Львова. S-bahn має розвантажити автошляхи, запропонувати більш екологічний та великогабаритний міський електричний транспорт", – зазначив Криклій.
Він також назвав основні аспекти, які необхідні для запуску міського експресу: оновлення рухомого складу, підтримка залізниці в частині організації та диспетчеризації руху, частково –і інфраструктури, а також система компенсацій.
"Це важливо для того, щоб проєкт працював системно, а не зупинився, як це відбулося на прикладі Києва", – додав міністр.
За його словами, саме через відсутність публічних договорів-зобов’язань, завдяки яким компенсувалася б частина витрат залізниці, та інвестскладової, яка б могла спрямовуватися на оновлення і ремонт рухомого складу, проєкт у столиці був вимушений зупинитися. "Зараз ми спробуємо дати йому нове життя", – підсумував Криклій.
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