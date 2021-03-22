Людству загрожує глобальний дефіцит води у найближче десятиліття - ЮНЕСКО

У найближче десятиліття людство може зіткнутися з глобальним дефіцитом води.

Як передає "Укрінформ", про це йдеться в щорічній доповіді ЮНЕСКО, присвяченій Всесвітньому дню водних ресурсів.

Згідно з наведеними в доповіді незалежними оцінками, "до 2030 року світ зіткнеться з глобальним дефіцитом води в розмірі 40%". При цьому ситуація погіршиться за рахунок інших глобальних проблем, зокрема наслідків пандемії.

Автори доповіді наголошують, що в світлі нинішньої кризи проблема забезпечення жителів Землі водою для задоволення гігієнічних потреб "стає актуальною як ніколи".

Автори доповіді переконані, що світ докладає недостатньо зусиль для збереження водних ресурсів, і зараз дуже гостро стоїть питання про правильну оцінку їх вартості.

"Вода - це наш найцінніший ресурс, "блакитне золото", до якого більш як 2 млрд людей не мають прямого доступу. Вона не тільки необхідна для виживання, а й відіграє санітарну, соціальну та культурну роль у людських суспільствах", - зазначила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азула.

Нагадаємо, що американський підприємець Ілон Маск та некомерційна організація Xprize оголосили подробиці конкурсу, в рамках якого він пожертвує $100 мільйонів тому, хто винайде кращу технологію вловлювання вуглекислого газу.