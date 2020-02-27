Люксембург стане першою країною з безкоштовним громадським транспортом
Громадський транспорт у Люксембурзі з 1 березня цього року стане безкоштовним, повідомляють у середу європейські ЗМІ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Отже, Люксембург стане першою у світі країною, де діятиме такий безкоштовний проїзд.
Для поїздки на автобусі, трамваї або поїзді більше не треба буде купувати квиток: достатньо буде мати при собі посвідчення особи державного зразка. Водночас, зазначається, що в поїздах все-таки залишиться перший клас, місця в якому будуть платними.
Місцева влада зазначає, що мета таких заходів полягає в тому, щоб жителі країни відмовилися від особистого транспорту на користь громадського для зниження завантаженості на дорогах і зниження рівня шкідливих викидів в атмосферу.
Забезпечення роботи громадського транспорту в Люксембурзі здійснюватиметься повністю за рахунок платників податків. Очікується, що щорічно подібний "безкоштовний" транспорт обходитиметься їм приблизно у EUR41 млн.
Нагадаємо, що у Люксембурзі з 2020 року громадський транспорт стане безкоштовним
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