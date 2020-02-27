Люксембург стане першою країною з безкоштовним громадським транспортом

Місцева влада зазначає, що мета таких заходів полягає в тому, щоб жителі країни відмовилися від особистого транспорту на користь громадського для зниження завантаженості на дорогах і зниження рівня шкідливих викидів в атмосферу

Забезпечення роботи громадського транспорту в Люксембурзі здійснюватиметься повністю за рахунок платників податків.

Громадський транспорт у Люксембурзі з 1 березня цього року стане безкоштовним, повідомляють у середу європейські ЗМІ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Отже, Люксембург стане першою у світі країною, де діятиме такий безкоштовний проїзд.

Для поїздки на автобусі, трамваї або поїзді більше не треба буде купувати квиток: достатньо буде мати при собі посвідчення особи державного зразка. Водночас, зазначається, що в поїздах все-таки залишиться перший клас, місця в якому будуть платними.

Місцева влада зазначає, що мета таких заходів полягає в тому, щоб жителі країни відмовилися від особистого транспорту на користь громадського для зниження завантаженості на дорогах і зниження рівня шкідливих викидів в атмосферу.

Забезпечення роботи громадського транспорту в Люксембурзі здійснюватиметься повністю за рахунок платників податків. Очікується, що щорічно подібний "безкоштовний" транспорт обходитиметься їм приблизно у EUR41 млн.

Нагадаємо, що у Люксембурзі з 2020 року громадський транспорт стане безкоштовним