Мальдіви вимагатимуть від туристів негативний ПЛР-тест
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.
У середині липня країна відкрила свій кордон після коронавірусного карантину. Проте з того часу на Мальдівах було виявлено захворювання у 29 місцевих співробітників та 16 іноземців на різних курортах.
Саме тому влада вирішила посилити боротьбу з коронавірусом.
Згідно з новими правилами, всі туристи на кордоні мають пред’явити документ, який посвідчує негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.
Загалом у країні вже 8 003 випадки захворювання на коронавірус, із яких понад 1 000 було зафіксовано лише за минулий тиждень.
Нагадаємо, що 2 вересня в Україні 125 798 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2656 летальних, 58 817 пацієнтів одужали.
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