Згідно з новими правилами, всі туристи на кордоні мають пред’явити документ, який посвідчує негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19

На тлі спалаху коронавірусу Мальдіви вимагатимуть від туристів негативний ПЛР-тест на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

У середині липня країна відкрила свій кордон після коронавірусного карантину. Проте з того часу на Мальдівах було виявлено захворювання у 29 місцевих співробітників та 16 іноземців на різних курортах.

Саме тому влада вирішила посилити боротьбу з коронавірусом.

Згідно з новими правилами, всі туристи на кордоні мають пред’явити документ, який посвідчує негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.

Загалом у країні вже 8 003 випадки захворювання на коронавірус, із яких понад 1 000 було зафіксовано лише за минулий тиждень.

Нагадаємо, що 2 вересня в Україні 125 798 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2656 летальних, 58 817 пацієнтів одужали.