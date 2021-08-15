Марсохід Perseverance не зміг зібрати зразки ґрунту
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Science Alert.
Минулого тижня марсохід вперше просвердлив в поверхні Червоної планети невеликий отвір розміром з палець. Але трубка для забору зразків виявилася порожньою.
Команда місії протягом декількох днів аналізувала фотографії, зроблені Perseverance, і прийшла до висновку, що марсіанська порода перетворилася на пил або "розпалася на більш дрібні фрагменти".
За словами вчених, матеріал був недостатньо щільним для утворення керна.
Тепер команда місії має намір відправити марсохід в інший регіон, піщану область під назвою Seitah, де він зможе взяти зразки іншого типу порід. На думку дослідників, осадові породи тут більше схожі на зразки, на яких проводилося випробування системи відбору проб на Землі.
Вчені також підкреслюють, що провал з першою спробою забору проб не був технічною проблемою. Perseverance зробив все, що наказував алгоритм. Він використовував абразивний інструмент для видалення пилу на дні прадавнього озера, в якому колись могло існувати життя.
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