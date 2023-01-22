Масова стрілянина в Каліфорнії: 9 загиблих

Стрілянина відбулася в парку Монтерей в Лос-Анджелесі

Щонайменше дев'ятеро людей загинули в результаті масової стрілянини в парку Монтерей, штат Каліфорнія, повідомляє СNN.

Стрілянина сталася пізно ввечері 21 січня неподалік від місця проведення фестивалю Місячного Нового року в парку Монтерей, який був запланований на 21:00 за місцевим часом на Гарві-авеню, між проспектами Гарфілд і Альгамбра.

Минулі заходи з нагоди святкування Нового року за місячним календарем у місті збирали натовпи людей з усієї Південної Каліфорнії, за оцінками міської влади - понад 100 000 осіб. Невідомо, скільки людей все ще перебувало в цьому районі, коли пролунали постріли.

Нагадаємо, в липні 2022 року внаслідок стрілянини в торговому центрі в Копенгагені загинули троє людей, нападника було затримано поліцією.