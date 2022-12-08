Майже 100% українців впевнені в перемозі у війні з рф - опитування

98% українців вірять у перемогу у війні з Росією, а 91% схвалюють діяльність президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в опитуванні "Рейтингу" на замовлення Міжнародного республіканського інституту, яке провели 27-28 червня.

Число впевнених у перемозі України у війні зросло на 1% порівняно з опитуванням, проведеним минулого місяця.

Щодо підтримки Зеленського, то вона дещо зменшилася.

- 59% відповіли, що рішуче підтримують;

- 32% - скоріше підтримують;

- 2% - рішуче не схвалюють діяльність;

- 5% - скоріше не схвалюють.

У квітні про рішуче схвалення заявили 74% опитаних (на 15% більше, ніж зараз) і 20% говорили, що швидше схвалюють (на 12% менше).

88% опитаних повністю схвалюють діяльність ЗСУ, скоріше підтримують – 10%, тобто загальна кількість – 98%.

Підтримка членства в НАТО зросла на 13% порівняно з квітневим опитуванням і досягла 72%.

Більшість українців вірять, що за підсумками війни країна не поступиться якоюсь територією:

- 64% кажуть, що Україна збереже за собою усі території від своїх міжнародно визнаних кордонів у 1991 році після нинішньої війни;

– 14% – що Україна поверне територію, яка була під контролем до 24 лютого.