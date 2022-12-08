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Майже 100% українців впевнені в перемозі у війні з рф - опитування

98% українців вірять у перемогу у війні з Росією, а 91% схвалюють діяльність президента Володимира Зеленського.
Майже 100% українців впевнені в перемозі у війні з рф - опитування Фото: з вільного доступу
Про це йдеться в опитуванні "Рейтингу" на замовлення Міжнародного республіканського інституту, яке провели 27-28 червня.
 
Число впевнених у перемозі України у війні зросло на 1% порівняно з опитуванням, проведеним минулого місяця.
 
Щодо підтримки Зеленського, то вона дещо зменшилася.
 
- 59% відповіли, що рішуче підтримують;
- 32% - скоріше підтримують;
- 2% - рішуче не схвалюють діяльність;
- 5% - скоріше не схвалюють.
 
У квітні про рішуче схвалення заявили 74% опитаних (на 15% більше, ніж зараз) і 20% говорили, що швидше схвалюють (на 12% менше).
 
88% опитаних повністю схвалюють діяльність ЗСУ, скоріше підтримують – 10%, тобто загальна кількість – 98%.
 
Підтримка членства в НАТО зросла на 13% порівняно з квітневим опитуванням і досягла 72%.
 
Більшість українців вірять, що за підсумками війни країна не поступиться якоюсь територією:
 
- 64% кажуть, що Україна збереже за собою усі території від своїх міжнародно визнаних кордонів у 1991 році після нинішньої війни;
– 14% – що Україна поверне територію, яка була під контролем до 24 лютого.
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12 08 2022 14:31
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