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CУСПІЛЬСТВО

Майже 3 млн євро на розмінувальні машини для України виділить Хорватія

22 грудня 2022, 11:57
Майже 3 млн євро на розмінувальні машини для України виділить Хорватія
Фото: з вільного доступу
Хорватія планує спрямувати майже 3 млн євро на придбання для потреб України розмінувальних машин.
Про це йшлося на зустрічі заступниці міністра внутрішніх справ України Мері Акопян з послом Хорватії в Україні Аніцею Джамич, повідомила пресслужба МВС.
 
На зустрічі йшлося про можливості Хорватії щодо сприяння в укомплектуванні критично важливих пунктів незламності, розгортанні додаткових локацій гуманітарної підтримки українців та у заходах з розмінування на деокупованих територіях.
 
Джамич запевнила у готовності хорватської сторони сприяти Україні у процесах гуманітарного розмінування звільнених територій шляхом надання ДСНС спеціалізованих машин механічного розмінування та іншого піротехнічного обладнання. 
 
З цією метою хорватська сторона планує спрямувати майже 3 млн євро на придбання для потреб України розмінувальних машин.
 
Нагадаємо, 16 грудня хорватський парламент відхилив пропозицію про приєднання країни до місії ЄС на підтримку українських військових (EUMAM). Оскільки раніше про відмову схвалити участь у місії EUMAM заявив президент Хорватії Зоран Міланович, відомий своїми симпатіями до РФ, для затвердження парламентом участі у місії потрібна була більшість у дві третини голосів. 
 
Прем’єр Хорватії Андрей Пленкович, який ініціював голосування в парламенті, переконував, що участь Загреба у військовій місії ЄС "є лише послідовним, принциповим і раціональним рішенням Хорватії, що відповідає її національним інтересам".
ХорватіяВійна з РФ

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